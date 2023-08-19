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О противостоянии двух империи, над которыми никогда не заходит Солнце - Испании и Великобритании

Почему враждовали Испания и Британия? Почему Гибралтар английский? Британия и Испания конкурировали многие столетия и причины этой вражды будут представлены в статье
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 Все слышали про соперничество Франции и Британии, про 100 летнюю войну, Жанну Д`Арк. Реже упоминают "Большую Игру". Соперничество Англии и России за Среднюю Азию. Однако конфликт между Великобританией и Испанской Империей почти не упоминается. 

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 Все началось с колонизации. Колумб, 1492 год, Карибские острова и Латинская Америка. Все могущественные державы начали осваивать Америку вслед за Испанией. Англия успела освоить главным образом Канаду и часть территорий США. Испания завоевала намного больше земель- почти всю Южную и Северную Америку, однако управление в них было крайне неэффективным, а испанская корона еще не подозревала что чем больше золота, тем меньше оно стоит. 
С началом колонизации и освоения огромного континента, правители Старого Света испытали нехватку людей и начала развиваться Треугольная Торговля. Это торговля между тремя континентами- Африкой, Америкой и Европой начавшаяся в 16 веке. Корабли с Европы плыли в Африку. Они везли с собой драгоценности. Приплывая к Экватору, европейцы покупали у вождей племен будущих рабов в обмен на одежду, оружие и прочее. Корабль с рабами, которых держали в ужасающих условиях, приплывал в порты Америки. Там невольников продавали на аукционах, а увозили с собой все плоды Нового Света- патока, табак и т.д. 
С помощью треугольной торговли многие европейские державы и порты обогатились. В Карибском бассейне господствовали голландские купцы, продававшие товары колоний Испании (у которой не было торгового флота). Однако к 18 веку Англия стала наращивать свое влияние. Свое влияние Великобритания наращивала и в других областях. Огромное число англичан мигрировали в колониальные владения, что помогло Великобритании вытеснить испанцев в торговле Вест-Индии. Не помогла и Война за испанское наследство, которая дала Великобритании не только Гибралтар, давший больший контроль над Средиземноморьем, но и монополию на право ввоза рабов из Африки, ранее принадлежавшей Франции. Конечно же, это право нарушалось и французами, и голландцами, и испанцами. Купцы первых двух стран незаконно ввозили рабов, а испанцы ввели налог на этот "товар". Великобритания также нарушала "асьенто"- то самое право на монополию на ввоз рабов, которое давала Испания. Также асьенто предусматривал определенные лимиты на торговлю, которое, однако, не помешало англичанам обходить его и торговать напрямую с колонией. Первопроходцем в подобного рода работорговле стал англичанин- Джон Гоукинс, который продал на Гаити рабов из Африки в 1652 году. Его примеру последовали и другие. Самые удачливые стали адмиралами, как и сам Гоукинс. Английская корона также дала право на контрабанду и на каперство частным лицам.

Чтобы контролировать всю торговлю, Испания выдала кораблям, Гвардакостасам, досматривать любой корабль. И конечно же, каперы не упускали шанса ограбить торговые суда. 

Весь этот хаос вылился в серию воин, одна из которых ярко демонстрирует всю анархию в Карибах. Роберт Дженкинс, торговец и моряк, предоставил парламенту свое ухо, которое было отрезано испанцами. Это стало поводом к Войне за ухо Дженкинса. Конечно же, были и другие войны, в которых Англия и Испания находились по разным сторонам баррикад. Вражда была обусловлена и религией. Жесткий католицизм Испании, недавно отвоевавшей свои земли в ходе Реконкисты и протестантская Англия.

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Испанская Империя в Европе

Англия, в ходе Восьмидесятилетней войны (1585—1604, только Англо-Испанская война) , поддержала независимость Нидерланд. До этого Филипп Второй предложил вступить в брак Елизавету Первую, однако та не ответила и продолжила Реформацию, что вызвало у католика Филиппа ярость. Однако тот долгое время пытался держать мир, как и Англия, которая открыто не поддерживала Голландию (официально). Однако когда Франция и Испания сблизились, Елизавета ввела войска в Нидерланды. Испания отправила своих агентов в Ирландию, однако попытка не удалась, как и морские операции. В итоге в 1604 году стороны заключили Лондонский мир. По нему Испания признавала легитимность протестантской монархии в Англии и отказывалась утверждать господство католицизма в этой стране, в обмен Англия сворачивала помощь Нидерландам и открывала пролив Ла-Манш для испанских кораблей. Также корабли Англии и Испании получили право заходить в порты иностранной державы, где могли получить ремонт, провиант и место для отдыха.

Красные- протестанты
Желтые- Испанские Габсбурги
Красные- Австрийские Габсбурги

В Тридцатилетней войне (1618-1648) Англия и Испания снова были в состоянии войны. Испания потеряла Нидерланды.

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В Англо-Испанской войне 1654-1660 годов, целями Англии стали Гаити и Ямайка, а также доминирование в торговле. Англичане оставили за собой Ямайку, откуда английские губернаторы долго терзали умирающую империю. 

Семилетняя война (1756—1763) , в которой англичане завоевали значительные земли на Западе Северной Америки, а Испания уступила Флориду. 

Остальные 5 войн- это Война за независимость США и Наполеоновские войны, а также Революционные войны

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