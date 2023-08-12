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История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...

История одного из самых популярных и важных напитков в истории. Много интересного
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Кофе один из самых популярных напитков в мире. Каждый день в мире выпивается около 2,25 миллиардов чашек кофе. Произрастают вечнозеленые кофейные деревья в нагорьях тропической Африки и Азии. Но кто, где и когда впервые открыл свойства кофе? 

 Первые упоминания. Многие знают легенду об эфиопском пастухе и его козах, попробовавших красные ягоды. Животные становились энергичными и отказывались спать по ночам. Пастуха звали Калди. Калди попробовал плоды. Результат был схож- Калди не спал ночами и чувствовал себя очень бодро. Он поспешил со своим открытием к монахам. Те в свою очередь решили обжаривать, а затем и заливать кипятком зерна. И хоть существование легендарного пастуха не было подтверждено, кофе стало пользоваться большой популярностью среди монахов, которые совершали многочасовые молитвы поздними ночами. 

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Позже кофе был замечен пустынными кочевниками. Они проходили территорию современной Эфиопии (где и растет дикое дерево кофе), когда узнали об эффекте зерен. Кочевники начали изготавливать еду, способную поддерживать их бодрыми пока они переходили пустыню. Напиток, получаемый из ароматных плодов, стали называть qahwah. Перевести это можно примерно как “мешающий заснуть”. 

 Кофе в Османской империи. Из Эфиопии кофе попал на территории современного Йемена, где было впервые записано приготовление напитка. Там же началась культивация кофе на плантациях. 

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Оттуда кофе с торговцами попало в Мекку, а далее распространилось по всему миру. В конце XV века в Мекке появились кофейни. Также турки изменили название кофеинового напитка. Оно стало звучать как "qahve", а вскоре превратилось в "caffe", "cafe" и "coffee". 

В 1475 году в Константинополе открыли первый в мире магазин кофе, а в 1554 году построили две кофейни. Турки называли свои кофейни "школами мудрецов". Люди, собиравшиеся здесь, не только пили кофе, но и курили, беседовали и играли в шахматы. 

В 1551 году губернатор Мекки Хайр Бей решил запретить кофе, говоря что кофе опасен для общества. Уже давно были противники кофе. Некоторые отказывались пить из-за религиозных соображений, ведь кофе при обжарке похож на уголь, а употребление оного было запрещено Кораном. Другие говорили о дурманящих свойствах кофе. Горожане пожаловались на решение губернатора и тот казнил Хайра заявив что кофе- "священный напиток".

Однако же в 1633 году султан Османской империи Мурад IV, переодевшись в простую одежду, бродил по улицам Стамбула и лично отрубал головы нарушителям, которые посещали кофейни. Он считал, что публичное распитие кофе может привести к беспорядкам. Мурад IV боялся потерять власть, а атмосфера в кофейнях располагала к обсуждениям. Позже запрет был снят. 

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Кофе в Европе. 1565 год. Великая осада Мальты. Осада явилась кульминацией соперничества между европейскими державами и Османской империей за господство в Средиземном море. Однако это событие также привело к распространению кофе по Европе. Дело в том, что пленные турки употребляли странный черный напиток. Затем из порта Моха (Аравийский п-ов, современная территория Йемена) венецианские купцы закупали зерна для высшего общества. Именно с Венеции началась всеевропейская любовь к напитку. Многие боялись и остерегались зерен, однако Климент VIII оценил вкус кофе, привезенного из Османской империи, и вопреки советам окружения объявить напиток «нечистым» благословил его, чем в  способствовал распространению кофе в Европе. Попробовав напиток, он якобы сказал: «Этот дьявольский напиток такой вкусный… мы должны обмануть дьявола и благословить его». Однако это легенда и исторических доказательств этому нет. 

Вместе с кофе началась культура кофеин и со временем все большие города континента имели кофейни. 

 

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"Университеты за пенни". Лондон, 1652 год. Открылась первая кофейня в Англии. Люди называют их университетами за пенни. Пенни стоил вход и сам кофе. А университетами они назывались из-за ряда факторов. Греческая кофейня полюбилась членам Лондонского королевского общества. Другие кофейни послужили местом сбора моряков, брокеров, деловых людей и ученых. Кофейни стали местом сбора просвещенной части общества. Журналисты, бегавшие от одной кофейни к другой, сообщали посетителям последние новости. Среди обсуждавшихся тем были политические скандалы, ежедневные сплетни, веяния моды, текущие события. Тематика бесед была весьма широкой- от чисто коммерческих разговоров до политических и философских. Заплати 1 пенни и слушай великих умов того времени. 

 Современность. Кофе и кофейни стали неотъемлемой частью нашей жизни. Популярность кофе по Европе была вопросом времени.

Так в 1683 году первая кофейня открывается в Вене. Турки, побежденные в войне, оставляют после себя мешки кофе. Шляхтич Франц Георг Кольчицкий, получил в награду весь кофе найденный победителями. Кольчицкий открыл в Вене первую кофейню, причем изготовил первый кофейный напиток – «кофе по-венски». В 1721 году первая кофейня открылась в Берлине. В 1822 году во Франции была создана эспрессо-машина. 

1901 год — Японский химик Сатори Като, работавший в США, изобрел растворимый кофе. Пять лет спустя британский химик Джордж Корнстан Вашингтон, живший в Гватемале, поставил изготовление растворимого кофе на поток и создал поныне существующую торговую марку Red E Coffee.

1938 год — Компанией Nestle изобретен первый растворимый кофе Nescafe. Это помогает Бразильскому правительству решить проблему излишков кофе.

1941-1945 годы. Кофе стал составной частью рациона американских и европейских военнослужащих во время войны.

Starbucks- одна из самых крупных сетей кофеен в мире. Основана в Сиэтле в 1971 году. На сентябрь 2020 года сеть Starbucks объединяла свыше 32 тысячи торговых точек в 75 странах мира 

Вот как кофе преодолел путь из засушливой Эфиопии и Аравийского полуострова в Европу, а затем и в другие континенты. 

Источники:

История кофе - Сторик (История на пальцах)

История кофе в датах- paradise.ua

ИСТОРИЯ НАПИТКА, ПОКОРИВШЕГО МИР - Наука и Жизнь

Легенды о кофе - chai-cofe.com

История кофе - ncausa.org

Множество статей - Wikipedia

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