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Как я победил перегрев ноутбука ASUS TUF Gaming F15

В этой статье я описываю свою историю эксплуатации и модернизации ноутбука, который в силах повторить каждый.
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Привет всем читающим. В данном материале я хочу рассказать о своём опыте эксплуатации и модернизации ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (2021 года выпуска), то с чем я столкнулся и как это решил. Все измерения являются приблизительными и основываются на ощущениях. Я не являюсь профессионалом в ремонте компьютеров или оверклокером, я простой опытный пользователь который что-то знает и что-то умеет.

Данный ноутбук приобретался в конце 2022 года новым с неплохой скидкой (вышел в 700€, при курсе около 100+руб). 

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Характеристики:

Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS.
Процессор: Intel Core i5 11400H 2.7 ГГц (4.5 ГГц, в режиме Turbo)
Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков - 4 ГБ
Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 3200 МГц
Диск: SSD 512 ГБ Samsung
Операционная система: Windows 11 Home.

Сразу он был доукомплектован +8Гб ОЗУ и 1Тб SSD от WD.

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С самого начала он немного огорчил не лучшей автономностью в 3-4 часа работы в браузере и небольшим засветом на экране который виден только при запуске ноутбука (к слову о качестве сборки ASUS). Первый год использовал его редко, т.к. был стационарный ПК. Использовал его вместо приставки, подключал к телику и играл в игры с DualSense от PS5. 

Первое что я заметил был саморазряд. Поскольку пользовался им не каждый день, столкнулся с тем, что он лежа на полке в выключенном состоянии мог за неделю мог разрядиться до 0%. (забегая вперёд могу сказать, что на момент 2025 года он теряет за ночь около 3%). 

Второе, что для меня было открытием, так это то, что он может нагреться как печка (90+℃ ) лежа в режиме сна... С ноутбуком шла винда и предустановленная утилита Armoury crate в которой можно настраивать режимы работы. После того случая, во время игр использовал только в Турбо режиме. Да, шумит сильно, но издалека или в наушниках не слышно. Главное что вертушки крутятся перезагрузке на полную. В принципе из этих 4 режимов можно использовать только для лёгких задач типо браузера и Турбо для тяжёлых задач и игр.

Во время игр температура процессора доходила пиками до 95-96℃ и стабильно 90-92℃, видеокарта 70-80℃. Гарантия на ноут была 2 года и желания вскрывать систему охлаждения не было. Да и посмотрев информацию в интернете понял что это норма для этого ноутбука.

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В той же программе есть переключатель режимов, который в теории может отключить дискретную видеокарту и продлить время работы от аккумулятора.

Но вот в один момент, при переключении, видеокарта не захотела отображаться и пришлось фиксить переустановкой видеодрайвера. 

2024-2025 (настоящее время) ноутбук стал моей основной машиной. Было установлено 2 планки 

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Игры в которые стал играть, стали более новыми и графонистами. Температуры подросли, 92 стало нормой для игр с пиками до 97. Эксплуатировать стал используя подручные предметы для увеличения зазора для улучшения доступа воздуха к нижней части где находятся кулеры. (Помогло, около -5 градусов в покое и -2 в нагрузке).


К концу 2024 гарантия кончилась и я решил действовать!

Изначально часть кулеров перекрывается нижней крышкой ноутбука и урезает потоки воздуха. Спасибо проектировщикам ASUS. 

Было принято решение доделывать. Взяв шлифмашину для маникюра я расточил соты.

Эффект около - 1-2 градуса.

После этого я закупился термопастой Noctua NT-H2 и жидкими термопрокладками thermal grizzly putty basic.

Пациент был вскрыт и взору предстала такая картина.

Спустя 2 года эксплуатации (и 3 года от выпуска) термопрокладки остались довольно эластичными. Если присмотреться, то можно заметить, что где-то прокладок пожалели и дросселя не полностью покрыты и прижим был не сильным, а где-то и отсутствовал вовсе. Термопасты не пожалели, так не пожалели. Насыпали столько что чуть на материнку на вылезла.

После отмывания отработки заметил что на процессоре присутствует скол. Стоит сказать что он появился не от снятия радиатора (я был аккуратен). 

Смазав то что надо, тем чем надо и там где надо, я собрал аппарат.

Произведя замеры, температуры упали всего на 3-5 градусов в нагрузке. При стресс тесте АИДЫ тротлинг снизился с 15 до 7 процентов, температура в пике меньше на 2-3. Спустя пару дней решил перепроверить и обнаружил пожалуй главную проблему.

Картина маслом, как говорится. То на что я не обратил внимание изначально, было причиной перегревов. Заводская обработка радиаторов охлаждения, имеющее ужасно много царапин...

 Взяв наждачку 1200, 1500, 2000 и пасту для полировки я преобразил это безобразие. 

На фото термопасты кажется больше чем есть на самом деле. Размазывал только что бы немного закрасить кристалл.

После продуманный манипуляций температура в играх упала до 70-80 градусов! С пиковыми скачками до 88-92. Температуры без сильной нагрузки и без Турбо режима 45-50. Тротлинг в АИДе 3-5 процентов.

Спасибо всем кто дочитал до конца и прожил со мной этот путь. Удачи Вам с Вашими устройствами и экспериментами!

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