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С момента релиза видеокарт серии Intel ARC (Alchemist) в 2022 году драйверы прошли революционный путь. Если первоначальные версии страдали от низкой стабильности и проблем с API DirectX 9/11, то к 2025 году ситуация кардинально изменилась. Разберем ключевые улучшения и их влияние на FPS.

Динамика производительности видеокарт Intel ARC в зависимости от версий драйверов (2022–2025 гг.)

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Ключевые этапы оптимизации драйверов:

1. Начальный период (2022 год): драйверы версии 30.0.101 страдали от критических проблем в старых API (DX9/DX11).

Например:

Shadow of the Tomb Raider: 40 FPS на DX11 против 80 FPS на DX12

CS:GO (DX9): 147 FPS при 1080p

Низкая стабильность, частые просадки до 1% low FPS (например, 70 FPS в CS:GO)

2. 2023–2024 годы: прорыв в DX11/DX9.

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После полной переработки стека драйверов для DX11 (драйверы серии 31.0.101.xxx) производительность выросла на 19–33% в среднем.

Just Cause 4: +155%

Deus Ex: Human Revolution: +119%

Call of Duty: Modern Warfare: +90%

Улучшение плавности игр: снижение времени кадра (frame time) на 20% благодаря оптимизации работы CPU-GPU

3. 2025 год: пиковая оптимизация.



Драйверы 31.0.101.5522 и новее дали до 172% прироста в отдельных проектах:

Detroit: Become Human (Vulkan): +137% (1080p), +172% (1440p)

Granblue Fantasy: Relink (DX11): +174%

CS:GO (DX9): рост с 147 FPS до 322 FPS (1080p) — +120%



Приведу таблицу c известными показателями прироста FPS в известных играх:

Игра / API Прирост FPS (2022→2025) Разрешение Настройки Драйвер-катализатор CS:GO / (DX9) +120%

(147 → 322 FPS) 1080p Высокие 31.0.101.5333 Just Cause 4 / (DX11) +155% 1080p Средние 31.0.101.5333 Far Cry 6 / (DX12) +10% 1080p Ультра 31.0.101.4123 Cyberpunk 2077 / (DX12) +32% (44 → 58 FPS) 1080p Высокие 31.0.101.5522

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Также приведу списком исправления в последнем драйвере на данный момент «32.0.101.6881 WHQL», выпущенный 9 июня 2025 года.

Оптимизация под новые игры: улучшена работа в Firebreak, Rematch, Stellar Blade и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X.

Устранение артефактов: исправлены визуальные глюки (мерцание, текстуры) на видеокартах серии Arc B-Series при высоких нагрузках.

Особенно важным выглядит данный пункт:

Стабильность кадров: снижены просадки FPS (1% Low) на 10–15% в DX12/Vulkan-играх для интегрированной графики Core Ultra (при TDP ≤17 Вт).

После смены генерального директора Intel все-таки взялся за голову =)

Также была поднята стабильность DaVinci Resolve, Maya и Adobe Premiere Pro.

А также были выпущены системные исправления:

Устранены ошибки воспроизведения аудио на устройствах с Core Ultra Оптимизировано энергопотребление для ноутбуков с iGPU Arc (например, MSI Claw 7 AI+)

Но в бочке меда как всегда присутствует и деготь:

Ray Tracing: Артефакты и сбои в Call of Duty: Black Ops 6, Overwatch 2 при включенной трассировке лучей. Некорректное отображение Xe-ядер в HWiNFO для Arc B-Series. Сбои Intel Graphics Software при настройке VSync или ограничителя кадров. Искажения при нестандартных разрешениях (например, ультрашироких мониторах).

Также появилась информация о том какие исправления буду присутствовать в будущих версиях драйверов:

Исправление RT: Intel анонсировала патч для трассировки лучей к концу июня 2025 г.

Поддержка Battlemage: в драйвер добавлены упоминания GPU Arc B580 Pro (24 ГБ) и B770, что указывает на скорый анонс.

VR-совместимость: ведутся работы по оптимизации для шлемов Valve Index и Meta Quest 3.

Вывод: Intel совершила революцию в оптимизации драйверов, особенно для legacy-API. Однако для полной конкуренции с NVIDIA в трассировке лучей и стабильности OpenCL потребуется ещё 1–2 года развития архитектуры Battlemage.

Intel доказала, что программная оптимизация способна реанимировать даже «проблемные» GPU. За 3 года средний прирост FPS в DX11-играх достиг 268%, а отставание от NVIDIA/AMD сократилось с 50–100% до 10–20%. Однако для лидерства в RT и VR потребуются архитектурные изменения Battlemage следующего поколения.