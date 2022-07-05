Конец периода выгодных покупок?

5 июня стало поворотной точкой в истории с выгодным для покупателей курсом доллара. Всего за сутки национальная валюта РФ потеряла по отношению к доллару более 10%. Столь быстрого падения рубль не видел с февраля текущего года. На момент написания заметки цена одного доллара США составляет около 62 рублей.

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В качестве причины столь резкого обвала называют постепенное восстановление импорта и интервенции, осуществляемые Центральным Банком РФ. При этом эксперты ожидают дальнейшего снижения стоимости российской национальной валюты и ожидают, что к концу текущего года доллар будет стоить в районе 70-75 рублей.

На эти события крайне оперативно отреагировали владельцы китайской торговой площадки AliExpress, быстро подняв внутренний курс доллара до 71 рубля, что на 16 рублей выше официального курса, установленного Центральным Банком РФ. Это ознаменовало конец недавнего аттракциона невиданной щедрости, длившийся последнюю неделю.

При этом площадка всё тек же не дает возможности оплачивать покупки при помощи платежной системы Qiwi, чей внутренний курс доллара был куда более выгодным и позволял опытным пользователям экономить на покупках. Исходя из этого можно предположить, что знаменитая китайская площадка продолжит поднимать внутренний курс для извлечения максимальной выгоды с каждой покупки.

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