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В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
Ситуацией активно пользуются перекупы.
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Если видеокарты имеют вполне реальную перспективу подешеветь уже в самое ближайшее время, то с игровыми консолями ситуация обстоит несколько иначе. Их дефицит связан не с активностью майнеров, а с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции и кризисом в мировой цепи поставок. Именно поэтому столь желанные консоли PlayStation 5 и Xbox Series X сейчас разлетаются за считанные секунды после появления на полках виртуальных магазинов.

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И единственным способом обзавестись вожделенным устройством является покупка по завышенной цене. Причем порой "добросовестные" ритейлеры могут вести себя хуже, чем самые наглые перекупщики, выставляя на товар совсем уж заоблачный ценник. К примеру, один из отечественных магазинов оценил новенькую PlayStation 5 в комплекте с Death Stranding Directors Cut в немыслимые 250 тысяч рублей. 

Впрочем, бывают на рынке и более "выгодные" предложения. Если обратится к данным Яндекс Маркет, то можно обнаружить, что средняя цена консоли составляет 90-100 тысяч рублей, что "всего" в два раза больше рекомендованной производителем рыночной стоимости.


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Наконец, можно обратится к услугам нехороших людей, размещающих объявления о продаже консолей на известных интернет-сервисах и приобрести консоль за 65-75 тысяч рублей. Однако автор этих строк категорически не рекомендует читателям поступать подобным образом, ведь покупая консоль у перекупщиков вы не получите нормальной гарантии и поддержите рублём крайне неприятную практику, значительно усугубляющую текущий дефицит.

#playstation 5
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