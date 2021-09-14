AMD сосредоточит внимание на рынке серверных чипов в ущерб выпуску десктопных CPU и видеокарт
В последние году у компании AMD наконец-то получилось догнать по производительности десктопных процессоров и графических чипов своих главных конкурентов из Nvidia и Intel. Однако, с выходом CPU линейки Ryzen 5000 команда красных прекратила активное ценовое давление на Intel и выставила довольно серьёзный ценник на свою продукцию. Не лучшим образом обстоят дела и на рынке видеокарт, так как AMD объёмы выпуска графических карт AMD Radeon Rx 6000 просто не могут покрыть существующего спроса.
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И теперь стали известны причины подобной политики AMD. Во время технологического саммита Deutsche Bank финансовый директор AMD Девиндер Кумар обозначил планы и приоритеты корпорации на ближайшие годы. И похоже, что главный упор технологический гигант собирается делать на процессоры серверного и мобильного сегмента.
Благодаря процессорам Epyc доля AMD среди производителей серверных чипов выросла до 10%, и компания хочет продолжить свою экспансию в этом невероятно выгодном направлении. Другим очень важным направлением развития в компании называют рынок мобильных процессоров для ноутбуков, испытывающий расцвет из-за увеличившейся популярности удалённой работы.
И главной проблемой здесь выступает полная зависимость AMD от производственных мощностей TSMC, за использование которых компания борется с Intel, NVIDIA и Apple. В ситуации дефицита кремниевых пластин корпорации приходится выбирать, какую именно продукцию производить. В результате рынкам процессоров для настольных ПК и видеокарт будет уделяться существенно меньше внимания, а поставки продукции для потребителей будут производиться по остаточному принципу.
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