Стали известны системные требования Far Cry 6 - для комфортных 1080р/60 FPS понадобится GTX 1080
До выхода долгожданной шестой части Far Cry 6 осталось чуть больше месяца (релиз назначен на 7 октября) и Ubisoft наконец-то определилась с системными требованиями ПК-версии игры. В опубликованном на официальном сайте издателя сообщении представлены 5 различных конфигураций ПК, начиная с минимальных настроек и заканчивая разрешением 4К и включённой трассировкой лучей.
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Минимальным входным билетом в джунгли Яры станет тандем из процессора уровня AMD Ryzen 3 1200 и видеокарты GTX 960/RX 460, что позволит рассчитывать на стабильные 30 кадров в секунду в разрешении 1080р. А вот для комфортных 60 FPS потребуется уже куда более мощная связка из Ryzen 5 3600X и видеокарты GTX 1080/Vega 64 с 16 Gb оперативной памяти. Для разрешения 1440р потребуется ещё более современная видеокарта уровня RX 5700XT/RTX 2070 SUPER.
Если же игрок захочет оценить достоинства трассировки лучей, то ему придётся раскошелиться на наиболее свежие графические адаптеры RTX 3070/RTX 3080 и процессор из на базе AMD Zen2 или Intel Comet Lake. В качестве накопителя во всех случаях рекомендуется использовать SSD. Среди достоинств ПК-версии Far Cry 6 издатель отмечает разблокированную кадровую частоту, поддержку ultrawide-мониторов, возможность глубокой настройки графической составляющей и поддержку новомодной технологии апскейлинга AMD FidelityFX Super Resolution.
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