Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
Вопреки предсказаниям аналитиков, курс Биткоина не смог совершить отскок от области сопротивления на уровне $38 000 за BTC и продолжил своё падение, протестировав $30 000. Следом за ним обвалились цены и всех остальных популярных альткоинов из топ-100 CoinMarketCap. Сильнее всего пострадали Ethereum, BNB и Dogecoin, потерявшие половину от своей максимальной стоимости за последние пять дней. Общая капитализация рынка криптовалют также снизилась с $2.4 млрд до $1.5 млрд. Индекс страха и жадности в отношении криптовалют опустился до значения экстремального страха.
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Столь резкий обвал рынка спровоцировал целый каскад ликвидаций маржинальных позиций, который забрал более 8 миллиардов долларов у неосторожных трейдеров, пытавшихся откупить валюты по низкой цене. Стоит отметить, что реальная цифра потерь будет гораздо более внушительной, так как крупнейшая криптобиржа Binance с недавних пор изменила своё API и передаёт данные только об одной ликвидации в секунду.
В качестве причин коррекции эксперты называют общую перегретость рынка криптовалют, агрессивную риторику китайского правительства в отношении цифровых валют и недавнюю активность миллиардера Илона Маска в Twitter.
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