Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вопреки предсказаниям аналитиков, курс Биткоина не смог совершить отскок от области сопротивления на уровне $38 000 за BTC и продолжил своё падение, протестировав $30 000. Следом за ним обвалились цены и всех остальных популярных альткоинов из топ-100 CoinMarketCap. Сильнее всего пострадали Ethereum, BNB и Dogecoin, потерявшие половину от своей максимальной стоимости за последние пять дней. Общая капитализация рынка криптовалют также снизилась с $2.4 млрд до $1.5 млрд. Индекс страха и жадности в отношении криптовалют опустился до значения экстремального страха.

реклама

Столь резкий обвал рынка спровоцировал целый каскад ликвидаций маржинальных позиций, который забрал более 8 миллиардов долларов у неосторожных трейдеров, пытавшихся откупить валюты по низкой цене. Стоит отметить, что реальная цифра потерь будет гораздо более внушительной, так как крупнейшая криптобиржа Binance с недавних пор изменила своё API и передаёт данные только об одной ликвидации в секунду.

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Galaxy S21 - цена упала на порядок 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

В качестве причин коррекции эксперты называют общую перегретость рынка криптовалют, агрессивную риторику китайского правительства в отношении цифровых валют и недавнюю активность миллиардера Илона Маска в Twitter.