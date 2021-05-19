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Курсы главной криптовалюты и ключевых альткоинов продолжают своё снижение на фоне негативных вестей из Китая. Сразу несколько организаций во главе с Народным банком Китая и комиссией по регулированию ценных бумаг сделали заявления о недопустимости использования криптовалют для оплаты товаров и услуг. Публикация появилась на сайтах Национальной ассоциации интернет-финансов Китая (NIFA), Китайской банковской ассоциации (CBA) и Платежной и клиринговой ассоциации Китая (PCAC).

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Кроме того, платежным системам теперь нельзя указывать цены в цифровой валюте, а сотрудникам и членам вышеназванных организаций строго не рекомендуется использовать связанные с криптовалютой сервисы. И хотя никаких конкретных запретительных мер от китайских властей предпринято не было, а все заявления носят исключительно предупредительный характер, курсы главных криптовалют отреагировали на новости из Поднебесной дружным падением.

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Курс Bitcoin впервые за 14 недель опустился ниже $40 000, протестировав сопротивление на уровне в $38 500, а Ethereum обвалился ниже $3000. При этом, некоторые аналитики допускают дальнейшее снижение цены первой криптовалюты вплоть до $35 000 за 1 BTC. Коррекция рынка обернулась для неосторожных трейдеров существенными потерями. По данным Bybt.com, на ликвидациях маржинальных позиций было потеряно почти 2 миллиарда долларов.

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