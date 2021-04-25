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Финансовая экосистема Ethereum в некотором роде стала заложником своей собственной популярности. Общий криптовалютный ажиотаж и повышающаяся популярность множества DeFi-проектов очень сильно повысили нагрузку на сеть и оказали тем самым медвежью услугу всей платформе, взвинтив комиссии за проведение транзакций до небес. В некоторые моменты плата за простой перевод валюты с одного кошелька на другой достигала 50$, что делало использование Эфира экономически нецелесообразным.

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В такой ситуации пользователи принялись искать альтернативу Ethereum с более выгодной системой комиссий и ей оказалась экосистема одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance Smart Chain, построенная на базе токена BNB. Размер комиссий в сети BSC в десятки раз ниже, чем у Эфира, что приводит к оттоку пользователей из экосистемы последнего. В последние дни дневной объем транзакций в BSC переваливал за отметку в 9 миллионов, обойдя Ethereum на 600% по этому показателю.

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Результатом этого стало заметное снижение нагрузки на сеть Эфира и существенное сокращение награды за каждый добытый блок. Кроме того, не стоит забывать и об армии майнеров-новичков, продолжающих наращивать мощности своих ферм (хешрейт Ethereum уже близок к 600 Th/s, а сложность майнинга находится близ исторических максимумов). И конечно же не стоит забывать про недавнее падение крипторынка, снизившее курс Eth на 15%.

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Всё это привело к ощутимому уменьшению доходов от добычи Эфира и увеличению сроков окупаемости видеокарт. ROI многих популярных моделей сейчас составляет от года до 15 месяцев, что делает заход в майнинг с текущими ценами видеокарт крайне рискованным занятием.



