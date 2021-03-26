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Сегодня до платформы персональных компьютеров добралось продолжение серии красочных платформеров Crash Bandicoot 4: It's About Time. Игра вышла эксклюзивно в собственном сервисе издательства Activision Blizzard Battle.net и в ближайшее время будет распространяться только через него.

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Но радость от выхода долгожданного порта была серьёзно омрачена одним крайне неприятным известием: Activision решила вспомнить времена печально известных систем антипиратской защиты и оснастила ПК-версию игры DRM, которая требует наличия постоянного подключения к сети интернет. Стоит отметить, что издатель уже защищал подобным образом ПК-порты своих проектов от взлома. Always-online DRM использовалась в таких играх, как Call of Duty Modern Warfare (2019), Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered и ремейке Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

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Единственным смягчающим обстоятельством подобного решения является тот факт, что при отключении соединения игра всё-же даёт игроку допройти текущий уровень и лишь после этого выведет на экран уведомление с требованием восстановить подключение. На всех остальных актуальных платформах игра спокойно работает в режиме Offline.