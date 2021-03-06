Digital Foundry сравнили Horizon Zero Dawn 1.10 с версией без патчей - GTX 1060 стала на 65% быстрее
ПК-версия Horizon Zero Dawn обернулась для разработчиков из Guerrilla Games настоящей катастрофой: плохая производительность, множество багов и постоянные вылеты не давали наслаждаться игрой даже самым стойким адептам персональных компьютеров. Авторы игры принялись в спешном порядке чинить своё детище и за следующие полгода было выпущено 10 патчей с исправлениями ошибок и оптимизацией производительности.
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После патча 1.10 разработчики заявили, что основная масса проблем была решена и теперь апдейты будут выходить намного реже. Авторы youtube-канала Digital Foundry решили проверить правдивость их слов и подробно изучили самую актуальную версию игры, сравнив её с релизным вариантом. Главные тезисы из их отчёта:
- В полностью пропатченной версии больше не нужно ждать компиляцию шейдерного кеша 15 минут перед запуском. Теперь этот процесс проходит в фоновом режиме.
- Разработчики исправили сниженную производительность в оконном режиме.
- Разрешение экрана в 3840 × 2160 теперь является нативным, а не апскейлится из 1080р.
- Исправлены проблемы с анимацией в кат-сценах, когда персонажи могли телепортироваться и подлагивать.
- Залоченные на 30 FPS анимации теперь работают с той частотой кадров, которую выдаёт ваша видеокарта.
- Старые GPU семейства Nvidia Pascal получили существенный буст производительности. К примеру, популярная GTX 1060 улучшила свои результаты в бенчмарке игры на солидные 65%, почти догнав своего прямого конкурента в лице RX 580.
- Исправлена проблема с настройкой Dynamic Resolution, которая ранее сбрасывала разрешение на более низкое даже при незначительных просадках фреймрейта.
- Анизотропная фильтрация теперь действительно улучшает качество отображения текстур.
Впрочем, производительность игры всё равно далека от идеальной, ведь оригинальная версия способна работать на графическом чипе PS4 с мощностью всего 1.843 TFLOPS и выдавать относительно стабильные 30FPS в 1080p. В то же время RX 580 с 6.175 TFLOPS вычислительной мощности FP32 и на более совершенной архитектуре едва способна удвоить этот результат.
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