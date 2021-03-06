Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

ПК-версия Horizon Zero Dawn обернулась для разработчиков из Guerrilla Games настоящей катастрофой: плохая производительность, множество багов и постоянные вылеты не давали наслаждаться игрой даже самым стойким адептам персональных компьютеров. Авторы игры принялись в спешном порядке чинить своё детище и за следующие полгода было выпущено 10 патчей с исправлениями ошибок и оптимизацией производительности.

реклама

После патча 1.10 разработчики заявили, что основная масса проблем была решена и теперь апдейты будут выходить намного реже. Авторы youtube-канала Digital Foundry решили проверить правдивость их слов и подробно изучили самую актуальную версию игры, сравнив её с релизным вариантом. Главные тезисы из их отчёта:

В полностью пропатченной версии больше не нужно ждать компиляцию шейдерного кеша 15 минут перед запуском. Теперь этот процесс проходит в фоновом режиме.

Разработчики исправили сниженную производительность в оконном режиме.

Разрешение экрана в 3840 × 2160 теперь является нативным, а не апскейлится из 1080р.

Исправлены проблемы с анимацией в кат-сценах, когда персонажи могли телепортироваться и подлагивать.

Залоченные на 30 FPS анимации теперь работают с той частотой кадров, которую выдаёт ваша видеокарта.

Старые GPU семейства Nvidia Pascal получили существенный буст производительности. К примеру, популярная GTX 1060 улучшила свои результаты в бенчмарке игры на солидные 65%, почти догнав своего прямого конкурента в лице RX 580.

Исправлена проблема с настройкой Dynamic Resolution, которая ранее сбрасывала разрешение на более низкое даже при незначительных просадках фреймрейта.

Анизотропная фильтрация теперь действительно улучшает качество отображения текстур.

Впрочем, производительность игры всё равно далека от идеальной, ведь оригинальная версия способна работать на графическом чипе PS4 с мощностью всего 1.843 TFLOPS и выдавать относительно стабильные 30FPS в 1080p. В то же время RX 580 с 6.175 TFLOPS вычислительной мощности FP32 и на более совершенной архитектуре едва способна удвоить этот результат.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU



