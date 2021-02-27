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Большинство майнеров остались не в восторге от анонса специализированных решений Nvidia CMP, ведь большая часть из них была основана на устаревших GPU и предлагала уровень производительности полноценных карт линейки GTX 1000. Однако не все эти видеокарты окажутся устаревшим хламом.

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Ресурс videocardz.com со ссылкой на свои собственные источники сообщил, что флагманская модель CMP 90HX получит современный графический процессор GA102-100, основанный на архитектуре Ampere и 8-нанометровом техпроцессе Samsung.

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Это роднит новинку с топовыми игровыми решениями серии RTX 3000, в которых также используются вариации данного чипа GA102-200 (RTX 3080) и GA102-300 (RTX 3090). Кроме того, в производстве будет задействована печатная плата PG132, которая также используется в RTX 3080. Карта будет потреблять 320 Вт и выдавать хешрейт порядка 86 Mh/s на алгоритме Ethash. Стоит отметить, что полноценная RTX 3080 имеет производительность порядка 90 Mh/s. Объём памяти новинки составит 10Gb.

Более подробных данных о характеристиках, количестве графических ядер и типе памяти предоставлено не было. Однако авторы videocardz предполагают, что в производство карт для майнинга будут пущены графические чипы с частью неисправных тензорных, RT или CUDA-ядер, непригодные для создания полноценных геймерских решений.