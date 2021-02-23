Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Core i9-11900K на 22% обошёл своего предшественника i9-10900K в однопоточном тесте CPU-Z

А вот преимущество перед AMD Ryzen 9 5950X составило всего 6%.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В сети появились новые результаты тестов флагманского процессора поколения Intel Rocket Lake-S в бенчмарке CPU-Z. Их опубликовал пользователь социальной сети twitter @VampsTTV. Тест проводился на
самой свежей версии CPU-Z, в которую уже была добавлена поддержка Rocket Lake-S.

реклама

Согласно данным теста, инженерный образец процессора Core i9-11900K работал без разгона на тактовой частоте 4,7 ГГц по всем ядрам в паре с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Extreme
и 32Gb оперативной памяти на частоте 3200 MHz и таймингами CL14.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

С этими настройками процессор набрал 716 баллов во встроенном однопоточном тесте CPU-Z, что на 22% больше результатов предыдущего флагмана Core i9-10900K (588 баллов). А вот если сравнивать этот показатель с топовым процессором AMD Ryzen 9 5950X (677 баллов), то преимущество новинки будет уже не таким впечатляющим: всего 6% при почти двукратном отставании в многопоточных задачах (6539
баллов против 12329).

реклама

С такими показателями новому поколению процессоров Intel будет довольно нелегко конкурировать с актуальной линейкой Ryzen 5000, что может вынудить компанию избрать более гибкую ценовую политику.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel core i9-11900k
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
14
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
25
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
28
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
25
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
46
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
159
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
69
52 смартфона Xiaomi получили операционную систему Android 11
3
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
101
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
15
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
111
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
102
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
30
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
20
Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»
37
Asgard выпустит модули оперативной памяти DDR5 к дебюту процессоров Intel Alder Lake
26
Контроллер памяти Ryzen 7 5700G позволил разогнать DDR4 до 5333 МГц и добиться задержки 44 нс
15
Бюджетный 6-ядерный Core i5-11400 обошёл 10-ядерный Core i9-10900K в одноядерном тесте Geekbench
19
Хакер EMPRESS взломала DRM Denuvo в Immortals: Fenyx Rising - Assassin’s Creed Valhalla на очереди
8
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
153
Близится финальный этап «Американских горок» – криптовалютные Киты толкают Биткоин в затяжное пике
13
Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором
10
Из-за поломки двигателя Boeing 777-200 пришлось вывести из эксплуатации все самолёты серии
44

Популярные статьи

Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
60
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
31
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
27
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
32
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
15
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
14

Сейчас обсуждают

Exiton
23:29
Если они не дураки, то провальные запуски ААА недоделок вроде "Гимна", "Ф76", "Киберпука" чему-то их да научили. Плюс работа по удалёнке, которая сдвигает графики, плюс продажа компании - у нового рук...
Инсайдер: Bethesda планировала выпустить Starfield в 2021 году
Renegade1979
23:26
ХалопЪы никуда не денутся, и будут платить барину оброкЪ
Джойстики для новой PlayStation 5 нужно будет менять через каждые 400 часов игры
Listoman
23:24
Карты в гарантийку трогать не надо от слова совсем, достаточно продувок раз в полгода, если нет животных. Чего сложного в подборе 2х размеров прокладок, в тотальном отсутствии измерительных инструмент...
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
Зеновий Радеонович
23:23
Там тоже надо ;) https://habr.com/ru/post/465945/
Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
Don-Pedro
23:23
Мне жаль игрунов, они как наркоманы на все пойдут ради заветной карточки. Прости Господи детей своих!
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
Church
23:22
Большая проблема для некоторых обычных домашних игроков, что у некоторых видеокарт снимание охлаждения конструктивно довольно осложнена. Кроме пасты еще не забыть новые термопады купить нужной толщины...
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
Renegade1979
23:22
Не, память микрона хрен поднимешь, они даже ефир копают хреново, соотв. 2 типа рыксов и паскаля, одни хорошо копают и память гонится, другие сасай сасай ))
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
Каа
23:20
Через термопрокладки, что гавно
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
Renegade1979
23:18
Есть линухс, где не надо красноглазить... Ведроид называется, на звонилове всяком.
Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
terenty79
23:14
накой купить то, а дигитал активатион зачем придумали?
Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем