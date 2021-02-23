Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появились новые результаты тестов флагманского процессора поколения Intel Rocket Lake-S в бенчмарке CPU-Z. Их опубликовал пользователь социальной сети twitter @VampsTTV. Тест проводился на

самой свежей версии CPU-Z, в которую уже была добавлена поддержка Rocket Lake-S.

реклама

Согласно данным теста, инженерный образец процессора Core i9-11900K работал без разгона на тактовой частоте 4,7 ГГц по всем ядрам в паре с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Extreme

и 32Gb оперативной памяти на частоте 3200 MHz и таймингами CL14.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

С этими настройками процессор набрал 716 баллов во встроенном однопоточном тесте CPU-Z, что на 22% больше результатов предыдущего флагмана Core i9-10900K (588 баллов). А вот если сравнивать этот показатель с топовым процессором AMD Ryzen 9 5950X (677 баллов), то преимущество новинки будет уже не таким впечатляющим: всего 6% при почти двукратном отставании в многопоточных задачах (6539

баллов против 12329).

реклама

С такими показателями новому поколению процессоров Intel будет довольно нелегко конкурировать с актуальной линейкой Ryzen 5000, что может вынудить компанию избрать более гибкую ценовую политику.