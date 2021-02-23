Intel Core i9-11900K на 22% обошёл своего предшественника i9-10900K в однопоточном тесте CPU-Z
В сети появились новые результаты тестов флагманского процессора поколения Intel Rocket Lake-S в бенчмарке CPU-Z. Их опубликовал пользователь социальной сети twitter @VampsTTV. Тест проводился на
самой свежей версии CPU-Z, в которую уже была добавлена поддержка Rocket Lake-S.
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Согласно данным теста, инженерный образец процессора Core i9-11900K работал без разгона на тактовой частоте 4,7 ГГц по всем ядрам в паре с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Extreme
и 32Gb оперативной памяти на частоте 3200 MHz и таймингами CL14.
С этими настройками процессор набрал 716 баллов во встроенном однопоточном тесте CPU-Z, что на 22% больше результатов предыдущего флагмана Core i9-10900K (588 баллов). А вот если сравнивать этот показатель с топовым процессором AMD Ryzen 9 5950X (677 баллов), то преимущество новинки будет уже не таким впечатляющим: всего 6% при почти двукратном отставании в многопоточных задачах (6539
баллов против 12329).
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С такими показателями новому поколению процессоров Intel будет довольно нелегко конкурировать с актуальной линейкой Ryzen 5000, что может вынудить компанию избрать более гибкую ценовую политику.
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