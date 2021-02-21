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Бурный рост рынка криптовалют продолжает оказывать негативное действие на цены и доступность игровых графических адаптеров. Майнеры Эфира массово скупают всю доступную продукцию даже по завышенным ценам, умудряясь разжиться новыми моделями карт даже до официального старта их продаж. До недавнего времени главным спасением простых геймеров был довольно большой размер DAG-файла Ethereum, который не позволял добывать валюту на картах с 4Gb VRAM.

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Таким образом, игроки всё ещё могли собрать себе игровую систему с GTX 1050Ti/1650/RX 5500XT на борту. Однако майнинг не ограничивается одним лишь Эфиром, а текущая ситуация в сфере криптовалют создаёт идеальные условия для подорожания даже весьма сомнительных криптоактивов.

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Так, монета Ravencoin в начале текущего года торговалась на уровне 0.013$ за 1 RVN, но с конца января начался её активный рост. За каких-то 50 дней она подорожала почти на 2000%, достигая пиковых значений в 0.27$ за 1 RVN. Эти события привлекли к ней внимание со стороны многочисленных майнеров, ведь её размер DAG-файла позволяет майнить даже на тех GPU, которые ранее считались непригодными. Это вернуло актуальность линейке карт Radeon RX 400/500, а также привлекло внимание к бюджетным GTX 1050Ti/1650.

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К примеру, 1050Ti при текущем курсе Ravencoin способна приносить 1.21$ в день (при тарифе в 3.7 рублей за киловатт). При средней цене в 10-12 тысяч рублей эти карты способны окупиться всего за 4-5 месяцев, что выглядит очень привлекательно для тех майнеров, которые не успели купить более производительные GPU. В результате, за последний месяц цены на 1050Ti взлетели вдвое, и стоимость некоторых моделей может доходить до безумных 25 тысяч рублей.



