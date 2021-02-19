Nvidia не будут урезать скорость майнинга на RTX 3080/3070/3060Ti - геймеры не получат старшие GPU
Новые механизмы защиты от майнеров, интегрированные в бюджетную видеокарту RTX 3060 серьёзно воодушевили игровое сообщество. Ограничение хешрейта в два раза сделает эти карты непривлекательным товаром для шахтёров, а геймеры наконец-то смогут купить себу графический адаптер по вменяемой цене. На этом фоне начали звучать предположения о возможном ограничении майнинг-производительности для всех карт семейства RTX 3000.
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Однако у самой Nvidia на этот счёт совершенно другое мнение и компания не планирует отказываться от дополнительной прибыли, которую ей приносят майнеры. Издание PCGamer обратилось к представителям фирмы с вопросом о программном ограничении хешрейта на старших моделях карт Ampere, на что получило ответ, что подобных ничего подобного не планируется и владельцы RTX 3080/3070/3060Ti могут спокойно продолжать использовать их для добычи криптовалюты.
Подобная позиция компании означает продолжение проблем с доступностью более мощных видеокарт, ведь майнеры будут и дальше массово скупать все доступные модели даже по завышенным ценам. Геймерам же остаётся лишь надеяться на скорое снижение ажиотажа вокруг Ethereum. Новым лучом надежды для них стало готовящееся обновление сети EIP-1559, которое существенно снизит доходы майнеров.
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