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Nvidia не будут урезать скорость майнинга на RTX 3080/3070/3060Ti - геймеры не получат старшие GPU

Улучшения ситуации с доступностью старших карт ждать не следует.
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Новые механизмы защиты от майнеров, интегрированные в бюджетную видеокарту RTX 3060 серьёзно воодушевили игровое сообщество. Ограничение хешрейта в два раза сделает эти карты непривлекательным товаром для шахтёров, а геймеры наконец-то смогут купить себу графический адаптер по вменяемой цене. На этом фоне начали звучать предположения о возможном ограничении майнинг-производительности для всех карт семейства RTX 3000.

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Однако у самой Nvidia на этот счёт совершенно другое мнение и компания не планирует отказываться от дополнительной прибыли, которую ей приносят майнеры. Издание PCGamer обратилось к представителям фирмы с вопросом о программном ограничении хешрейта на старших моделях карт Ampere, на что получило ответ, что подобных ничего подобного не планируется и владельцы RTX 3080/3070/3060Ti  могут спокойно продолжать использовать их для добычи криптовалюты.

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Подобная позиция компании означает продолжение проблем с доступностью более мощных видеокарт, ведь майнеры будут и дальше массово скупать все доступные модели даже по завышенным ценам. Геймерам же остаётся лишь надеяться на скорое снижение ажиотажа вокруг Ethereum. Новым лучом надежды для них стало готовящееся обновление сети EIP-1559, которое существенно снизит доходы майнеров.

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Zmey1945
16:01
Их все сливают. На даг-файл памяти не хватает, а классик майнить не хотят
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Listoman
15:59
Они это и делают, хотя это делают уже даже виндовые майнеры а-ля феникс)
NVIDIA может ограничить производительность всех моделей GeForce RTX 30 в майнинге
Slow Mo
15:58
Вот вам новая упаковка вместо 10нм))))))Компенсация за жор и старое14+ штеудятлы а ну жрать
Процессор Intel Core i9-11900K получит коробку необычной формы
Listoman
15:58
Зачем вкладываться в развитие технологий? Или ты про то, что эти технологии никто не сможет поюзать, так как нет карт у игрунов? Хуангу так-то на это плевать, ибо эму даже 1 майнер за 1 день делает та...
NVIDIA может ограничить производительность всех моделей GeForce RTX 30 в майнинге
Филипп Киркоров
15:58
Азпзазпзп)) что-то мне подсказывало, что так и должно было случиться)
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Валерий Коршунов
15:57
Опять путинские воровские сказки, мы сейчас всех порвём на куски и Интел с Амд теперь Эльбрус будут догонять и банкротится, надоела уже эта воровская пропагандистская ложь кругом
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
wwr222
15:54
Значит не так понял...Если хочешь,можно твой проц сравнить.Ларки,Хорайзен,Фаркрай 5,Одиссея и истоки,если имеется у тебя.Плата какая,китайская?
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
ахахах
15:53
там нет конкурентов-это родственники дядька и племянница.Всё у них давно поделено
NVIDIA может ограничить производительность всех моделей GeForce RTX 30 в майнинге
Тролль Толстый
15:52
Чем меньше в автомобиле всякой электроники и электрики, тем он надежней. Дизель без свечей вообще лучший вариант.
TSMC всё же отдаст приоритет выпуску автомобильных компонентов
Юрий Полкунов
15:52
Это может быть ход конем, старые карты, даже после бума майнинга не будут продавать в виду всех новых последующих с блокировкой майнинга, и новые игровые будут продаваться и майнинг эдишн. Все чётка, ...
NVIDIA может ограничить производительность всех моделей GeForce RTX 30 в майнинге
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