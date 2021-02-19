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Безумная популярность криптовалюты Ethereum дорого обходится простым пользователям её сети, ведь на фоне роста курсов самой валюты растут и размеры комиссии за проведение транзакций. Если верить недавнему отчёту аналитиков из Nansen, то одна только биржа Binance за последнюю неделю потратила на оплату газа в сети безумные 5 000 ETH или 10 миллионов долларов США.

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В таких условиях использование сети Ethereum для совершения сделок становится экономически нецелесообразным. Это приводит к массовому бегству простых пользователей на другие платформы, работающие со смарт-контрактами. Особую популярность сейчас набирает платформа Binance Smart Chain. Однако майнеры остаются довольны сложившейся ситуацией, ведь именно в их карман попадают те самые комиссии за каждую проведённую транзакцию..

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Причина завышенных комиссий кроется в аукционной природе формирования расценок, при которой именно майнеры решают, какую из транзакций им проводить. Однако в скором времени всё может кардинально измениться.

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Обновление EIP-1559 было предложено ещё в 2019 году одним из сооснователей валюты Виталиком Бутериным. Его суть заключается в том, что размер базовой комиссии теперь будет регулироваться автоматически исходя из загруженности сети, а из всей её суммы майнеры будут получать только малую долю (Miner Bribe), в то время как всё остальное будет безвозвратно сжигаться. Всё это приведёт к существенному снижению прибыльности майнинга.

Разработчик ConsenSys Тим Бейко уже делился с пользователями калькулятором доходности на обновлении EIP-1559, а совсем недавно отчитался об успешных результатах первого запуска EIP-1559 в тестовой сети на 100 миллионов аккаунтов. Точной даты запуска пока названо не было.