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В 2021 году стратегический жанр может наконец-то выйти из затяжного кризиса и вернуть свою былую форму. О себе заявят совершенно новые проекты и вернутся к жизни несколько культовых серий прошлого. Среди них будут и классические стратегии в реальном времени, и глобальные пошаговые стратегии, и даже гибриды RPG с пошаговой тактикой. Предлагаю вашему вниманию 10 самых любопытных стратегических проектов 2021 года на любой вкус.

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1. Age of Empires IV

Начать стоит с возвращения одной из самых легендарных стратегических серий, которая получила второй шанс благодаря текущей политике Microsoft и их сервису Game Pass. Новая инкарнация Эпохи Империй вновь забросит нас в средневековье, но, в отличие от второй части, новая игра будет охватывать значительно больший временной промежуток.

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Что же касается игрового процесса, то здесь разработчики обещают совместить классический геймплей серии с некоторыми интересными нововведениями, вроде расширенной роли стен (по которым теперь могут бегать юниты) и более серьёзных различий между нациями (что, впрочем, приведёт к их меньшему количеству на старте).





2. Songs of Conquest

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Данная игра наглядно демонстрирует неимоверный интерес аудитории к игровому процессу в стиле великой Heroes III. Как и в прародителе, в Songs of Conquest нам предстоит заниматься исследованием местности, развитием и менеджментом замков, наймом армий и прокачкой героев. Создатели обещают большую проработанную сюжетную компанию и локальный мультиплеер за одним компьютером (как в старые добрые времена).





3. Humankind

Французы из Amplitude Studios долгое время набивали руку на сериях Endless Legend и Endless Space, благодаря которым они получили любовь фанатов и всеобщее признание. Со своим новым проектом они хотят помериться силами с гигантом в лице Sid Meier’s Civilization. В качестве ключевой фишки новой игры они выбрали отказ от традиционной модели с выбором одной единственной цивилизации на целую партию в пользу более гибкого подхода со сменой культур прямо по ходу пьесы.

Среди других интересных особенностей Humankind есть изменённая система развития городов (которые теперь разрастаются до огромных размеров и занимают существенную часть карты), более продвинутый генератор случайных карт и уникальная система славы, призванная уравнять шансы на победу между военными, культурными и научными цивилизациями.

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4. Manor Lords

Любителям градостроительных стратегий стоит обратить внимание на Manor Lords. Данная стратегия обещает поставить во главу угла реализм и даст игрокам возможность свободно возводить аутентичные средневековые города и деревни, заниматься менеджментом цепей производства и бороться с голодом, эпидемиями и бедностью.

При этом, в отличие от большинства представителей данного стратегического поджанра, немало внимания в Manor Lords будет уделено войне. В сражениях будут принимать участие большие армии из сотен солдат, а игра будет учитывать такие факторы как усталость, боевой дух, снаряжение и погодные условия на поле брани.





5. Viking City Builder

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Другим интересным градостроительным симулятором является Viking City Builder. Здесь к стратегической составляющей будет добавлен элемент выживания, а основным фокусом для игрока станет не только развитие своего поселения, но и проведение набегов на соседние деревни европейцев, а также защита от вражеских армий, жаждущих отвоевать свои земли обратно.

Игра создаётся на базе движка Unreal Engine 4, что позволяет ей щеголять весьма продвинутой графикой и поддерживать невероятно актуальную нынче технологию трассировки лучей.





6. Evil Genius 2

Вторая часть симулятора постройки суперзлодейского логова вновь позволит игрокам примерить на себя роль Доктора Зло (ну или хотя бы главного героя детского мультика Гадкий Я). Пародийный тайкун в стилистике бондианы вновь черпает вдохновение из культовой сатирической серии фильмов про Остина Пауэрса. Развивая логово, обучая миньонов и отправляя их выполнять злодейские операции по всему земному шару мы сможем буквально поставить целый мир на колени.





7. King's Bounty 2

Возвращение гибрида ролевой игры и пошаговой тактической стратегии вызывает у фанатов данной серии смешанные чувства. С одной стороны, игра лишилась уютного мультипликационного визуального стиля, а также фирменного юмора и атмосферы доброй сказки. Но это всё ещё самая большая российская игровая разработка от главного отечественного издателя в лице 1С.

К тому же, мне очень импонирует идея создания именно жанрового гибрида в духе любимой мною недооценённой украинской игры Восхождение на трон. Если у разработчиков получится сочинить интересный сюжет и грамотно проработать баланс, то из King's Bounty 2 выйдет отличное продолжение одной из старейших стратегических серий.





8. Knights of Honor II – Sovereign

Первой части Knights of Honor в своё время очень не повезло с датой выхода: игра была буквально раздавлена первой частью Crusader Kings и Rome: Total War. На фоне таких гигантов игроки не обратили на Рыцарей Чести почти никакого внимания. И очень зря, ведь это была уникальная стратегия в реальном времени с глубиной проработки на уровне лучших гранд-стратегий своего времени.

Вторая часть пытается вновь завоевать симпатии игроков при помощи невероятно проработанных систем политики, дипломатии, религии и развития городов.





9. Stronghold: Warlords

Фанаты первой части Stronghold и Stronghold: Crusader довольно неоднозначно реагировали на все попытки Firefly Studios родить продолжение. Большинство сиквелов было воспринято в штыки, а браузерные, мобильные и прочие онлайн-ответвления только усиливали недовольство поклонников оригинала.

Теперь же, спустя 7 лет после выхода последней части, серия возвращается с попыткой воссоздать классический игровой процесс в антураже средневековой Восточной Азии. Управлять предстоит различными азиатскими народами: монголами, китайцами и японцами, а среди уникальных особенностей игры значится система ИИ-военачальников, дающих вам уникальные бонусы.





10. The Settlers

Новая часть Поселенцев находится в разработке уже долгое время и даже успела на какое-то время пропасть с радаров геймеров, но Ubisoft продолжает рапортовать об успехах в создании продолжения великой серии.

Руководит разработкой Фолькер Вертих, приложивший руку к созданию самых первых частей The Settlers, а основным мотивом при создании является идея объединения лучших черт всех предыдущих игр серии и добавления к ним новых интересных идей, вроде системы питания. Особенно стоит отметить, что выглядит игра просто волшебно: художники и 3D-моделлеры сотворили на движке Snowdrop настоящее пиршество для глаз любителя стратегий.



