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AMD начинает понемногу подминать под себя рынок центральных процессоров, но у Intel всё ещё есть варианты выхода из сложившейся ситуации. Их продукция по-прежнему привлекательна для геймеров, а более грамотная ценовая политика может стать залогом выживания в эти непростые времена. Десятое поколение CPU Comet Lake уже имеет конкурентное преимущество перед семейством Ryzen 5000, но в связи со скорым запуском 11-го поколения Rocket Lake Intel решили ещё сильнее сбросить цены на свою актуальную линейку.

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Портал wccftech сообщает, что большинство крупных западных ритейлеров, таких как Amazon, Newegg, BestBuy и MicroCenter снизили цены на весь модельный ряд процессоров Intel Comet Lake. К примеру мощный десятиядерный Intel Core i9-10900K можно найти по цене всего в 444 доллара США, а Core i7-10700K и Core i5-10600K можно купить всего за 334$ и 229$ .

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О том, что данное снижение цен инициировано самим производителем говорит и тот факт, что примеру американских сетей последовали и европейские магазины. Польский сайт benchmark.pl также сообщил о снижении цен Comet Lake в среднем на 10-20% в местных магазинах.

Главными победителями в этой ситуации станут обычные покупатели, ведь подобная агрессивная ценовая политика со стороны Intel не только позволяет приобрести более мощный CPU за меньшие деньги, но и может привести к долгожданному снижению цен на процессоры AMD Ryzen 5000.