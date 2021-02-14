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Intel массово снижает цены на CPU Comet Lake 10-го поколения в связи со скорым запуском Rocket Lake

Core i9-10850K стоит менее 400 долларов США, а Core i7-10700K менее 300 долларов США.
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AMD начинает понемногу подминать под себя рынок центральных процессоров, но у Intel всё ещё есть варианты выхода из сложившейся ситуации. Их продукция по-прежнему привлекательна для геймеров, а более грамотная ценовая политика может стать залогом выживания в эти непростые времена. Десятое поколение CPU Comet Lake уже имеет конкурентное преимущество перед семейством Ryzen 5000, но в связи со скорым запуском 11-го поколения Rocket Lake Intel решили ещё сильнее сбросить цены на свою актуальную линейку.

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Портал wccftech сообщает, что большинство крупных западных ритейлеров, таких как Amazon, Newegg, BestBuy и MicroCenter снизили цены на весь модельный ряд процессоров Intel Comet Lake. К примеру мощный десятиядерный Intel Core i9-10900K можно найти по цене всего в 444 доллара США, а Core i7-10700K и Core i5-10600K можно купить всего за 334$ и 229$ .

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О том, что данное снижение цен инициировано самим производителем говорит и тот факт, что примеру американских сетей последовали и европейские магазины. Польский сайт benchmark.pl также сообщил о снижении цен Comet Lake в среднем на 10-20% в местных магазинах. 

Главными победителями в этой ситуации станут обычные покупатели, ведь подобная агрессивная ценовая политика со стороны Intel не только позволяет приобрести более мощный CPU за меньшие деньги, но и может привести к долгожданному снижению цен на процессоры AMD Ryzen 5000.

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Inttz
14:54
А где новости о немецком магазине Майндфактори?)
Intel массово снижает цены на CPU Comet Lake 10-го поколения в связи со скорым запуском Rocket Lake
Inttz
14:51
Тебе виднее,ты пристальнее наблюдал за ценами,ну а если ты про высокие цены на 5000 серию,то с удовольствием понаблюдаю твой этот пост под новостями о снижении цен на райзены 5000 уже после нескольких...
Intel массово снижает цены на CPU Comet Lake 10-го поколения в связи со скорым запуском Rocket Lake
Vlad Pupkin
14:51
Поздравляю , так держать время сливать железо ! Время эйфории и скорого уныния осознания что все было зря ) Кстати куча статей , как заработать на майне продав в 3 дорого свое железо ...
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McArcher
14:50
Восемь ядер греются сильнее шести. Нужен больше кулер, шире корпус, ... и так далее снежный ком последствий :)
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abdulla
14:50
Кометы - хорошие процы. А в цене теряют из-за ситуации на рынке. Всё логично и правильно.
Intel массово снижает цены на CPU Comet Lake 10-го поколения в связи со скорым запуском Rocket Lake
LoL
14:49
Именно, 20Н2 не имеет этих проблем) Обнови винду и живи спокойно.
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Inttz
14:49
твою 3000 серию унизили все процы,которые только есть.Посмотри актуальные тесты и что с твоим 3600 делает сама амд и 9+10 серия интел.Молчу уже про 8700к
Intel Core i5-10600K потерял в цене почти 3000 рублей и стал ощутимо дешевле AMD Ryzen 5 5600X
Whiplash
14:49
Вчера продал Gigabyte RTX 3070 eagle за 90т.р., вот сижу и думаю не продешевил ли?
После повышения цены Эфира до 1800 долларов майнеры раскупили видеокарты даже за 200 000 р
crius
14:47
Не умничай. Много чего учитывалось)
Intel Core i5-10600K потерял в цене почти 3000 рублей и стал ощутимо дешевле AMD Ryzen 5 5600X
ssdtm
14:47
Покажи мне приемущество 5600х над моим 8700к больше 5-7% хоть где нибудь ? Я очень жду
Процессоры Intel Rocket Lake должны оказаться на 19% быстрее предшественников
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