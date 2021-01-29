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Стали известны спецификации и результаты первых тестов RTX 3080 Ti 20 GB - карта догоняет RTX 3090

GeForce RTX 3080 Ti 20 GB догоняет RTX 3090 по результатам первых тестов
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В сети появились новые данные о новой флагманской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Издание wccftech со ссылкой на Bilibili сообщает о спецификациях грядущего графического адаптера: версия Founders Edition будет основана на печатной плате PG133-SKU15 и графическом чипе GA102-250-KD-A1 с 10496 ядрами FP32 CUDA, 112 ROP и 328 TMU на борту.

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 Базовая тактовая частота чипа составляет 1395 MHz с возможностью буста до 1695 MHz. В качестве видеобуфера будут использованы 20 ГБ сверхбыстрой памяти GDDR6X с шиной в 320 бит и общей пропускной способностью в 760 GB/s. TGP будет установлен на уровне 320 Вт.

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Кроме характеристик в видео с Bilibili были приведены результаты тестирования графической карты в бенчмарках Time Spy, Fire Strike и Port Royal, где она показала себя почти на одном уровне с RTX 3090, уступая дорогому решению  для энтузиастов лишь 3-4%.

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Также была протестирована и производительность карты в майнинге Ethereum: 125,3 MH/s при потреблении 267 Вт и температуре чипа в 48° C. Цена и дата выхода новинки не уточняется, но уже сейчас можно сказать, что GeForce RTX 3080 Ti будет позиционироваться как прямой конкурент AMD Radeon RX 6900 XT и стоить дороже 999$.

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rtx 3080 ti rtx 3080 20 gb rtx 3080 20 gb
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Стали известны спецификации и результаты первых тестов RTX 3080 Ti 20 GB - карта догоняет RTX 3090
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