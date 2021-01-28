С сайта NVIDIA исчезли ссылки на карты Founders Edition - возврата к рекомендованным ценам не будет
Дефицит видеокарт продолжает набирать обороты. Игорь Валлоссек с портала Igor's lab обратил внимание на довольно любопытный факт: с официального сайта компании NVIDIA пропали любые ссылки на покупку видеокарт референсного дизайна Founders Edition. Вместо них теперь предлагают покупать варианты от OEM-партнёров через официальных ритейлеров по ощутимо более высоким ценам.
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Это может свидетельствовать о прекращении производства графических адаптеров RTX 3000 эталонного дизайна, что приведёт к ещё большему дефициту. При этом стоит отметить, что в большинстве розничных магазинов, доступных по ссылкам, видеокарт банально нет в наличии.
К примеру, желающим купить RTX 3090 на сайте предлагают на выбор 18 моделей с ценой от 145 до 195 тысяч рублей (вместо рекомендованных 136 990₽). Но в реальности карты не получиться достать даже по таким ценам, ведь реальные ценники RTX 3090 сейчас находятся в районе 200-250 тысяч рублей (согласно данным Яндекс Маркет). Ну а более дешёвую модель RTX 3080 и вовсе не получиться найти ни в одном магазине, так как их запасы полностью раскупили майнеры.
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