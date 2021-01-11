Видеокарты Nvidia RTX 3000 исчезли из продажи в России - остатки RTX 3090 стоят около 200 000 рублей
Можно смело констатировать, что наступила пиковая точка бума майнинга и новой криптовалютной лихорадки. Алчность электронных шахтёров достигла той точки, когда с прилавков сметается абсолютно любое оборудование даже по завышенным в несколько раз ценам. И если наиболее оптимальные для майнинга видеокарты RX 5700/5700XT исчезли из продажи ещё пару дней назад, то сейчас пришла очередь и более мейнстримовых графических адаптеров от Nvidia.
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Если попытаться найти карту из линейки RTX 3000 на Яндекс Маркете или E-katalog, то можно обнаружить лишь множество надписей из разряда "Нет в продаже" или "Скоро в продаже". Очень популярная карта RTX 3060 Ti раскуплена целиком, а из чуть более дорогих RTX 3070 осталась лишь модель за 75 тысяч рублей. Похожим образом обстоят дела и у RTX 3080, остатки которой являются моделями с крайне завышенным ценником. При этом можно быть уверенным. что и их тоже раскупят в случае дальнейшего роста курса Ethereum.
RTX 3090 пока что чуть получше представлены в магазинах, но связано это в первую очередь с изначально завышенными ценами на них. А сейчас феноменальный спрос на любые видеокарты позволил продавцам ещё сильнее задрать цены на эти GPU и требоват за них суммы в районе 180-200 тысяч рублей. Стоит отметить, что даже при такой стоимости их окупаемость займёт всего 9-10 месяцев, что может означать их скорое исчезновение с прилавков.
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