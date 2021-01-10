Версия GTA V для PS5 и Xbox SeX может переехать на более технологичный движок Red Dead Redemption 2
Улучшенная версия GTA V для консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X должна выйти ближе к концу текущего года. По словам Rockstar она должна получить некоторые изменения и улучшения по сравнению с вариантом игры для актуальных консолей, но о конкретных деталях студия не сообщила.
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Теперь же стали известны первые подробности о GTA V следующего поколения. Издание Wccftech со ссылкой на инсайдера Tez2 сообщает, что игра может получить более новый и технологичный движок RDR2 RAGE 2018 года вместо более старого движка GTA V 2014 года. Свежая ревизия игрового мотора поддерживает физически корректный рендеринг, объёмные облака и туман, а также предварительно рассчитанное глобальное освещение.
Впрочем, это совершенно не означает, что GTA V для PlayStation 5 обзаведётся всеми этими технологиями. Tez2 отдельно сообщает, что обнаруженные им строки кода могут свидетельствовать лишь о переделке интерфейса игры на базе нового движка, в то время как весь остальной проект останется работать на старой технологии. Так или иначе, Red Dead Redemption 2 на данный момент является одной из самых технологически продвинутых игр в мире, и обновление GTA V до этого уровня однозначно пойдёт проекту на пользу.
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