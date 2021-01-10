Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Улучшенная версия GTA V для консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X должна выйти ближе к концу текущего года. По словам Rockstar она должна получить некоторые изменения и улучшения по сравнению с вариантом игры для актуальных консолей, но о конкретных деталях студия не сообщила.

реклама

Теперь же стали известны первые подробности о GTA V следующего поколения. Издание Wccftech со ссылкой на инсайдера Tez2 сообщает, что игра может получить более новый и технологичный движок RDR2 RAGE 2018 года вместо более старого движка GTA V 2014 года. Свежая ревизия игрового мотора поддерживает физически корректный рендеринг, объёмные облака и туман, а также предварительно рассчитанное глобальное освещение.

анонсы и реклама RTX 3070 - более 10 видов в XPERT.RU Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -40% на HDD Fujitsu в Регарде Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Впрочем, это совершенно не означает, что GTA V для PlayStation 5 обзаведётся всеми этими технологиями. Tez2 отдельно сообщает, что обнаруженные им строки кода могут свидетельствовать лишь о переделке интерфейса игры на базе нового движка, в то время как весь остальной проект останется работать на старой технологии. Так или иначе, Red Dead Redemption 2 на данный момент является одной из самых технологически продвинутых игр в мире, и обновление GTA V до этого уровня однозначно пойдёт проекту на пользу.