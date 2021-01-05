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Рост курсов ключевых криптовалют и связанная с ним эйфория нового бума майнинга заставила огромное количество людей заинтересоваться темой цифрового заработка. Многие новички и неопытные майнеры кинулись бездумно скупать все доступные в продаже видеокарты среднего ценового сегмента. Но какова их реальная прибыльность и сколько времени потребуется для возвращения подобных инвестиций?

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Ответить на этот вопрос решил известный в сообществе майнеров блогер под ником ПроТОН, отметившийся созданием простого и понятного калькулятора доходности майнинга. В своём новом видео он посчитал сроки окупаемости наиболее распространённых моделей видеокарт при майнинге эфира на пуле NiceHash. Расчёт производился при цене 1000$ за 1 ETH и с учётом двух возможных тарифов электроэнергии: региональный (3.57 рубля за киловатт) и московский (6 рублей).

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Результаты оказались следующими: RTX 3060 Ti при стоимости в 50 тысяч рублей окупится через 5 месяцев даже с дорогим тарифом электроэнергии. Одна такая карта приносит за сутки около 5$. Аналогичную доходность показывает RTX 3070, но из-за более высокой цены окупится такая карта лишь через 6 месяцев.

Солидную прибыль может принести и RTX 3080, что привело к отсутствию в рознице моделей с рекомендованной ценой в 89 тысяч рублей. И даже RTX 3090 с заоблачным ценником в почти 150 тысяч способна окупить себя за 7 месяцев, принося по 9.54$ в день. Ну а массовые GTX 1660 Super/Ti при цене в 24 000 рублей способны вернуть вложения за 5 месяцев с суточным доходом в 2.5$.

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Важно отметить, что столь радужная картина ждёт покупателей видеокарт лишь при условии сохранения цены эфира на текущем уровне. Сам ПроТОН предостерегает новичков от необдуманных действий, объясняя это возможным падением цен криптовалют, которое может случиться в любой момент.