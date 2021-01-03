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В последние несколько недель рынок криптовалют испытывает небывалый подъём. Впору говорить о самой настоящей криптовалютной лихорадке. Курс главной криптовалюты Bitcoin после незначительной коррекции продолжил свой рост, вплотную приблизившись к очень важному психологическому рубежу в 35 000$. На данный момент рекорд стоимости актива зафиксирован на уровне в 34 778$.

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Стабильный рост показывают и самые популярные альткоины. Ethereum всего за сутки прибавил более 9% к своей стоимости и достиг отметки в 800$. Похожие цифры демонстрируют Litecoin (+9.22%) и Bitcoin Cash (+5.37%).

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Общая капитализация рынка криптовалют добралась до суммы в 874 миллиарда долларов США, чем побила рекорд января 2018 в 835 миллиардов долларов. Всеобщий ажиотаж и высокие цены ведущих криптовалют снижают среднее время окупаемости видеокарт и делают майнинг намного более прибыльным занятием.

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Это уже привело к двукратному росту цен на некоторые модели пользовательских графических адаптеров. Простым геймерам в такой ситуации остаётся только ждать окончания криптолихорадки или переходить на игровые консоли.