Bitcoin поставил новый рекорд стоимости в 31 500$ - цены видеокарт уже вдвое выше рекомендованных
Главная мировая криптовалюта продолжает своё впечатляющее ралли, прибавив за прошедшие сутки более 6% к своей стоимости. Новый рекорд цены был зафиксирован на отметке в 31 567$ за 1 BTC. Такой активный рост позитивно сказывается и на всём остальном рынке криптовалют, чья общая капитализация почти вернулась к максимумам начала 2018 года.
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На данный момент рынок криптоактивов оценивается в 816 миллиардов долларов США (рекордом 2018 года стала отметка в 835 миллиардов долларов).
Выросли и курсы главных альткоинов Ethereum (+4,76%) и Litecoin (3,66%), что автоматически повышает прибыльность их майнинга. Всё это уже оказывает негативное влияние на стоимость пользовательских графических адаптеров. Дабы не быть голословными, изучим динамику изменения цен некоторых популярных видеокарт AMD и Nvidia. Цены популярных у майнеров моделей Radeon RX 5700/5700 XT выросли почти в 1.5 раза за последние полгода, даже несмотря на релиз более новых карт серии RX 6000 (данные Яндекс Маркета).
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Ничуть не лучше обстоят дела с видеокартами Nvidia. К примеру, рекомендованная цена RTX 3070 равна 500$, что примерно соответствует 37500 рублей. Но на деле средняя стоимость RTX 3070 находится на уровне 65 000 рублей, но может достигать и куда более высоких значений. Всё это говорит о безумной популярности майнинга, которая пока что и не думает идти на спад.
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