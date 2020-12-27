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Конец года - лучшее время для подведения итогов. Многие издания и сайты игровой направленности представляют на суд читателей свои собственные топы лучших игр прошедшего года, но довольно сложно назвать их мнения объективными. Профессиональные рецензенты в большинстве случаев получают свои копии игр абсолютно бесплатно, да ещё и раньше, чем обычные игроки.

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А сайты-агрегаторы (Metacritic, OpenCritic) позволяют оставлять оценки вообще любым пользователям, никак не проверяя факт реального ознакомления с игрой. Но есть и куда более релевантный список лучших проектов уходящего года. Его ежегодно составляет сайт steam250.com, собирая данные об оценках пользователей напрямую из сервиса цифровой дистрибуции Steam. Ценность этих оценок заключается в том, что их оставляют реальные пользователи, потратившие на игру свои собственные средства.

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Список 10 игр 2020 года с самыми высокими пользовательскими оценками в Steam выглядит следующим образом:

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Лидером рейтинга стал новый roguelike от Supergiant Games про побег сына древнегреческого бога смерти Аида из царства мёртвых. Вторую строчку заняла вышедшая из раннего доступа стратегия про построение сложных производственных цепочек Factorio. А замыкает тройку лидеров неожиданно хитовый многопользовательский хоррор Phasmophobia. С полным списком из 150 игр можно ознакомится на самом steam250.com.