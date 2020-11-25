Известные факты о RTX 3060 Ti - характеристики, позиционирование, цена, дата выхода и первые тесты
Флагманские видеокарты всегда привлекают к себе больше всего внимания, но самыми продаваемыми моделями в линейке обычно становятся решения бюджетного и среднеценового сегмента. RTX 3060 Ti является одним из самых интересных грядущих видеоадаптеров Nvidia, который вполне имеет шансы стать настоящим народным хитом (если конечно Nvidia сможет поставить нужное количество карт в магазины).
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На данный момент об этой карте накопилось уже достаточно информации, которую пора собрать в одном месте. Начать стоит с внешнего вида референсной версии карты Founder's edition, фотографии которой опубликовал ресурс Videocardz.com. Дизайн RTX 3060 Ti почти полностью повторяет RTX 3070, используя ту же систему охлаждения из двух вентиляторов с вырезом на задней панели для продува карты насквозь.
Те же Videocardz поделились и характеристиками карты. RTX 3060 Ti будет базироваться на урезанном варианте чипа GA104-200 с 4864 ядрами CUDA, 152 текстурными блоками и 80 блоками операций растеризации, а также 152 тензорных и 38 RT-ядер. Базовая тактовая частота чипа составит 1410 MHz с возможностью буста до 1665 MHz. Карты будут комплектоваться 8Gb GDDR6-видеопамяти с шиной в 256-bit, скоростью в 14 Gbps и пропускной способностью в 448 GB в секунду. TDP у референсных моделей составит 180 Ватт, а у вариантов от партнёров - до 200 Ватт. Теоретическая производительность видеокарты в FP32 составит впечатляющие 16.2 терафлопс.
Рекомендованная цена данной видеокарты будет зафиксирована на уровне 399 долларов США. С таким ценником она становится прямым конкурентом уже имеющимся на рынке видеокартам AMD RX 5700 XT, а также выходящим в будущем RX 6700 и RX 6700 XT. Релиз GeForce RTX 3060 Ti состоится 2 декабря 2020 года.
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Что касается производительности, то здесь у нас имеются данные внутреннего теста самой Nvidia (по которым новинка обходит RTX 2080 SUPER), а также просочившиеся в сеть результаты тестов в игре-бенчмарке Ashes of the Singularity, где RTX 3060 Ti показала себя на 12% хуже, чем RTX 3070 в паре с аналогичным процессором.
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Кроме того, сетевой детектив @TUM_APISAK обнаружил результаты тестов RTX 3060 Ti в базе данных Geekbench.
Подводя итоги стоит сказать, что если рекомендованные 400$ у нас трансформируются в сумму порядка 30 тысяч рублей, то RTX 3060 Ti будет весьма привлекательным предложением для среднеценового сегмента.
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