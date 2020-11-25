Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Известные факты о RTX 3060 Ti - характеристики, позиционирование, цена, дата выхода и первые тесты

Собираем всё известную информация воедино.
[ ] для раздела Блоги
4
RTX 3070 подешевела на порядок
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Флагманские видеокарты всегда привлекают к себе больше всего внимания, но самыми продаваемыми моделями в линейке обычно становятся решения бюджетного и среднеценового сегмента. RTX 3060 Ti является одним из самых интересных грядущих видеоадаптеров Nvidia, который вполне имеет шансы стать настоящим народным хитом (если конечно Nvidia сможет поставить нужное количество карт в магазины).

реклама

На данный момент об этой карте накопилось уже достаточно информации, которую пора собрать в одном месте. Начать стоит с внешнего вида референсной версии карты Founder's edition, фотографии которой опубликовал ресурс Videocardz.com. Дизайн RTX 3060 Ti почти полностью повторяет RTX 3070, используя ту же систему охлаждения из двух вентиляторов с вырезом на задней панели для продува карты насквозь.

Те же Videocardz поделились и характеристиками карты. RTX 3060 Ti будет базироваться на урезанном варианте чипа GA104-200 с 4864 ядрами CUDA, 152 текстурными блоками и 80 блоками операций растеризации, а также 152 тензорных и 38 RT-ядер. Базовая тактовая частота чипа составит 1410 MHz с возможностью буста до 1665 MHz. Карты будут комплектоваться 8Gb GDDR6-видеопамяти с шиной в 256-bit,  скоростью в 14 Gbps и пропускной способностью в 448 GB в секунду. TDP у референсных моделей составит 180 Ватт, а  у вариантов от партнёров - до 200 Ватт. Теоретическая производительность видеокарты в FP32 составит впечатляющие 16.2 терафлопс.

анонсы и реклама
2080 EVGA за копейки в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
2080 EVGA за копейки в Регарде
Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Рекомендованная цена данной видеокарты будет зафиксирована на уровне  399 долларов США. С таким ценником она становится прямым конкурентом уже имеющимся на рынке видеокартам AMD RX 5700 XT, а также выходящим в будущем RX 6700 и RX 6700 XT. Релиз GeForce RTX 3060 Ti состоится 2 декабря 2020 года. 

реклама

Что касается производительности, то здесь у нас имеются данные внутреннего теста самой Nvidia (по которым новинка обходит RTX 2080 SUPER), а также просочившиеся в сеть результаты тестов в игре-бенчмарке Ashes of the Singularity, где RTX 3060 Ti показала себя на 12% хуже, чем RTX 3070 в паре с аналогичным процессором.

реклама

реклама

Кроме того, сетевой детектив @TUM_APISAK обнаружил результаты тестов RTX 3060 Ti в базе данных Geekbench.

Подводя итоги стоит сказать, что если рекомендованные 400$ у нас трансформируются в сумму порядка 30 тысяч рублей, то RTX 3060 Ti будет весьма привлекательным предложением для среднеценового сегмента.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rtx 3060 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
7
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
10
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
63
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
48
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
204
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
103
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 103
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
54
Цена Blackview BV4900 Pro упала на 50% в рамках «Чёрной пятницы»
1
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
34
Все характеристики GeForce RTX 3060 Ti появились в сети — разумная покупка для игр к Новому году
78
Курс Ethereum превысил порог в 600$ - геймерам грозит новый дефицит видеокарт и высокие цены
85
Cyberpunk 2077 следует отложить до 2023 года – мнение стримера Maddyson с Twitch
41
Производительность Ryzen 5000 повысится до 10 % благодаря новому инструменту в PBO 2 — данные AMD
36
Некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti за 400$ могут догнать RTX 2080 Ti стоимостью 100 000 рублей
64
GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Manli потребует блока питания мощностью 500 Вт
20
Samsung закрывает линейку Galaxy Note и снимает с производства флагманы 2020 года
8
В 2022 году TSMC будет выпускать для Intel процессоры класса Core i3 по 5-нм технологии
17
GeForce RTX 3060 Ti привлекла внимание майнеров высоким хешрейтом при низком энергопотреблении
12
Сроки выхода процессоров Intel Rocket Lake-S и поддержка PCIe 4.0 на платах Z490 названы Wccftech
21
Свежий патч PC-версии Horizon Zero Dawn решил проблему запуска игры на процессорах без AVX
37
Российская премьера Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro состоится на следующей неделе
5
Сотрудник CD Projekt RED провёл в Cyberpunk 2077 более 175 часов, но ещё не прошёл игру
49
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
37
Недорогая PlayStation 5 Lite может появиться к концу 2021 года
14
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
71
Тестирование PlayStation 5 от GamersNexus выявило перегрев памяти
10

Популярные статьи

В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
127
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
13
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Сохраняем данные пользователя перед переустановкой Windows не забывая необходимого
21
5 удачных релизов игр за 2020 год
29
День благодарения в магазине KeysOff – скидки до 55% и бесплатные ключи для ОС Windows 10
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
7
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
7
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
10
Бюджетный игровой компьютер почти за копейки или сборка геймерской машины для бедных студентов
3

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
01:10
В старые времена, когда сидели на одноядерных процессорах и жёстких дисках это что-то давало. Сейчас только по-умолчанию, чтобы всё всегда обновлялось и проблем нет. Да ё моё, мобильник и браузеры вс...
Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
Alex TOPMAN
01:09
Читаю комментарии и некоторым просто удивляюсь. Вы там Халву на Нинтендо Вии, что ли запускали?...
5 удачных релизов игр за 2020 год
Denis Belokopytov
01:09
Сижу на тестовых сборках с самого начала, проблемы вообще редкость, да и оних известно до установки, есть что-то критичное просто скипаю и проблем за все время гораздо меньше чем за пару лет 7 и XP ко...
Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
Farid Kovalenko
01:06
Та тож не актуально, у меня 588, такое. минимум для игр, и то если потеть урвать подешевле и тд, рил коробку поставить вместо видюхи к монику и геймпасс взять, хотя тоже, хз, что там с игр есть, ничё ...
Бюджетный игровой компьютер почти за копейки или сборка геймерской машины для бедных студентов
daimos
01:03
Олень, мля! Один балл за это! Все дружно пролистываем до последнего абзаца и лишний раз посылаем белых людей в эротическое путешествие
Intel подарит отборный Core i9-10900K с частотой до 5,7 ГГц и СЖО ML360 Sub-Zero 200 счастливчикам
Inqizitor
01:01
Я из Харькова, в Белгороде цены такие же, поэтому за всю Россию тоже не говори - за инновижен 86 тыс, за Палит 93 тыс. Ты думаешь мы в лесу живём? У нас до Белгорода доехать - 90 гривен на маршрутке с...
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
Олекс Алекс
01:00
Вообще без разницы, что 10-ый, что 11, ничем особо не отличаются
Xiaomi начала тестировать Android 11 на Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Евгений Новиков
00:54
"если рекомендованные 400$ у нас трансформируются в сумму порядка 30 тысяч рублей" Про НДС что-нибудь слышали?
Известные факты о RTX 3060 Ti - характеристики, позиционирование, цена, дата выхода и первые тесты
Cyborg39rus
00:54
Печально как раз у AMD, они всю жизнь сколько их помню, только и внедряют то, что не нужно. Но годится хорошо как пиар-движок их фуфла. Хотя сейчас их процессоры уже действительно сделали прорыв. Но в...
Intel подарит отборный Core i9-10900K с частотой до 5,7 ГГц и СЖО ML360 Sub-Zero 200 счастливчикам
Зеновий Радеонович
00:52
А зачем родителям 10ка? Они геймеры?
Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем