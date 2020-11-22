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Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID

Сравниваем игровые возможности нового 8-ядерника с предшественником на Zen2
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Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде
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Вышедшая этим летом линейка обновлённых процессоров Ryzen 3000XT под кодовым названием  Matisse Refresh была довольно странным ходом со стороны AMD. Эти CPU предлагали пользователям довольно малое увеличение производительности по сравнению с обычными Ryzen 3000, но при этом стоили дороже. Но всё же это были самые лучшие представители архитектуры Zen2, и именно с ними стоит сравнивать свежие Ryzen 5000.

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Авторы портала GECID.com решили сравнить возможности двух 8-ядерников AMD, чтобы ответить на вопрос: стоит ли владельцам Ryzen 3000/3000XT тратить деньги на апгрейд до 5800X? А помимо этого новинку сравнили ещё и с конкурентом из синего лагеря в лице Core i7-10700K.

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Тестовым стендом выступили ПК на базе материнских плат ASUS ROG Crosshair VIII Hero для сокета AM4 и MSI MAG Z490 Tomahawk для LGA1200, 16GB ОЗУ Corsair VENGEANCE с частотой в 3600MHz и видеокартой Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC.

Сначала решили провести тестирование IPC на фиксированной частоте в 4GHz и здесь маркетинговые заявления AMD оказались правдой, ведь средний рост составил 17-20% (обещали 19%).

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Следом были проведены тесты в синтетических бенчмарках, где Ryzen 5800X смог обойти своего предшественника в среднем на 10%.

А вот в игровых задачах новый 8-ядерник показал куда более впечатляющие результаты. В тестах с максимальными настройками системы ожидаемо упёрлись в производительность видеокарты, в то время как на среднем графическом пресете можно увидеть явное преимущество 5800X над 3800XT в 19-33% в зависимости от игры. Кроме того, 5800X одерживает победу и над своим визави из синего лагеря, опережая Core i7-10700K на 4-32% в зависимости от тайтла. Справедливости ради стоит заметить, что в Watch Dogs Legion произошёл упор в видеокарту даже на средних настройках.

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Подводя итоги стоит сказать, что от смены 3800XT на 5800X можно получить неплохой прирост в игровой производительности, но вот цена такого апгрейда в ближайшие месяцы будет явно завышена. Тут всё зависит от того, сколько пользователь готов переплатить за дополнительные FPS в играх. К тому же с максимальными настройками разница между процессорами уже не столь заметна, а у большинства геймеров в сборке будут стоять куда менее мощные видеокарты чем RTX 3090. Поэтому целесообразность такого обновления под большим вопросом.

Если же говорить о Core i7-10700K, то стоит отметить меньшую стоимость CPU от Intel, а так же возможность в будущем сделать апгрейд на процессоры линейки Roket Lake, которые будут совместимы с сокетом LGA 1200. А вот платформа AM4 на линейке Ryzen 5000 заканчивает своё существование.

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