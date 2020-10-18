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Выходящие в скором времени процессоры семейства Ryzen 5000 привлекают внимание своей высокой производительностью и существенным прогрессом по сравнению с предыдущим поколением. Но многих пользователей волнует вопрос: какую материнскую плату выбрать для наиболее оптимальной сборки? Эксперты с канала Hardware Unboxed решили протестировать VRM 8 наиболее популярных материнских плат на чипсете В550 в ценовом диапазоне 140-160$, для того чтобы определить лучший вариант в пару 6-8-ядерным вариантам Ryzen 5000.

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В тесте приняли участие такие материнские платы как MSI B550-A Pro, MSI B550 Gaming Plus, MSI B550M Mortar, Gigabyte B550 Gaming X, Gigabyte B550 Aorus Elite, Asus TUF Gaming B550M-Plus, Asrock B550 Pro4 и Asrock B550M Steel Legend. Почти все они получили улучшенную систему питания по сравнению со своими предшественниками на чипсете В450.

Тестировали материнские платы в корпусе Corsair Obsidian Series 500D с тремя 120-мм вентиляторами, для имитации средних рабочих температур как у большинства пользовательских систем. Процессоры охлаждались с помощью СЖО Corsair iCUE H150i RGB PRO XT. Из процессоров на тесте засветились Ryzen 3700X/3900Х в стоке и 3950X в стоке и разгоне до 4.3GHz. Температура в помещении составляла 21 °C, а для создания рабочей нагрузки служил часовой прогон в Blender Load Test.

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С Ryzen 3700X в стоке без особых проблем справились все материнские платы, хотя и наметились явные фавориты (MSI B550M Mortar) и аутсайдеры (Gigabyte B550 Gaming X и Asrock B550 Pro4). Похожие результаты получились и на Ryzen 3900X, с которым температуры VRM у отстающих плат перевалили за 70 °C. И даже 16-ядерный Ryzen 3950X в стоковом состоянии вполне может стабильно работать на любой из представленных плат. А вот в разгоне самые слабые платы греются свыше 100 °C, а с Gigabyte B550 Gaming X тротлинг начался уже через 30 минут после начала теста.

В итоге очевидными лидерами теста стали платы MSI B550M Mortar и MSI B550 Gaming Plus, а вот Gigabyte B550 Gaming X и Asrock B550 Pro4 показали результаты даже хуже чем платы на базе чипсета В450. Их крайне слабый VRM чрезмерно греется и не позволит существенно разогнать ваш процессор.

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