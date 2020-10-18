Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ищем оптимальную материнскую плату под Ryzen 5600Х - тест VRM плат на чипсете B550 до 160$ от Hardware Unboxed

[ ] для раздела Блоги
2
50% скидки в Ситилинке до конца недели
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Выходящие в скором времени процессоры семейства Ryzen 5000 привлекают внимание своей высокой производительностью и существенным прогрессом по сравнению с предыдущим поколением. Но многих пользователей волнует вопрос: какую материнскую плату выбрать для наиболее оптимальной сборки? Эксперты с канала Hardware Unboxed решили протестировать VRM 8 наиболее популярных материнских плат на чипсете В550 в ценовом диапазоне 140-160$, для того чтобы определить лучший вариант в пару 6-8-ядерным вариантам Ryzen 5000. 

реклама

В тесте приняли участие такие материнские платы как MSI B550-A Pro, MSI B550 Gaming Plus, MSI B550M Mortar, Gigabyte B550 Gaming X, Gigabyte B550 Aorus Elite, Asus TUF Gaming B550M-Plus, Asrock B550 Pro4 и Asrock B550M Steel Legend. Почти все они получили улучшенную систему питания по сравнению со своими предшественниками на чипсете В450.

Тестировали материнские платы в корпусе Corsair Obsidian Series 500D с тремя 120-мм вентиляторами, для имитации средних рабочих температур как у большинства пользовательских систем. Процессоры охлаждались с помощью СЖО Corsair iCUE H150i RGB PRO XT. Из процессоров на тесте засветились Ryzen 3700X/3900Х в стоке и 3950X в стоке и разгоне до 4.3GHz. Температура в помещении составляла 21 °C, а для создания рабочей нагрузки служил часовой прогон в Blender Load Test.
анонсы и реклама
Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

С Ryzen 3700X в стоке без особых проблем справились все материнские платы, хотя и наметились явные фавориты (MSI B550M Mortar) и аутсайдеры (Gigabyte B550 Gaming X и Asrock B550 Pro4). Похожие результаты получились и на Ryzen 3900X, с которым температуры VRM у отстающих плат перевалили за 70 °C. И даже 16-ядерный Ryzen 3950X в стоковом состоянии вполне может стабильно работать на любой из представленных плат. А вот в разгоне самые слабые платы греются свыше 100 °C, а с Gigabyte B550 Gaming X тротлинг начался уже через 30 минут после начала теста. 

В итоге очевидными лидерами теста стали платы MSI B550M Mortar и MSI B550 Gaming Plus, а вот Gigabyte B550 Gaming X и Asrock B550 Pro4 показали результаты даже хуже чем платы на базе чипсета В450. Их крайне слабый VRM чрезмерно греется и не позволит существенно разогнать ваш процессор.

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ryzen 5600х в550
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
46
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
16
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
35
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
19
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
26
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 41
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
242
Шесть смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12 в Росси и мире
5
Xiaomi выпустила российскую версию MIUI 12 на самый необычный флагман 2018 года – ссылка на закачку
2
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
271
Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
36
Выясняем, во сколько раз процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Core i3-530vsCore i3-10100 от TG
41
Xiaomi Mi 10T Pro упал в цене на 290 долларов – Snapdragon 865, 144-Гц панель IPS, АКБ на 5000 мА*ч и NFC
3
Известный хакер EMPRESS обошла защиту Denuvo в ещё трёх популярных ААА-блокбастерах
22
OnePlus 7T Pro сильно подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц дисплей и pop-up камера со скидкой 320 долларов
1
Геймерский Ryzen 5 3600 резко подешевел – самый оптимальный процессор со скидкой до 4 тысяч рублей
22
Представлена самая быстрая видеокарта GeForce RTX 3080 – рекордная производительность от EVGA
32
Технический директор AMD подтвердил намерения реализовать поддержку PCI Express 5.0
44
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
6
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
15
Xiaomi Redmi K30S получил Snapdragon 865, 144-Гц IPS-экран и аккумулятор на 5000 мА*ч
1
Стартовал предзаказ процессоров Ryzen 5000-й серии с рекордными ценами – Ryzen 9 5950X–1000 евро
22
Новый инструмент Microsoft значительно ускорит игры на Windows 10 – возможности Xbox на обычном ПК
7
Геймерская видеокарта GeForce RTX 2070 рекордно подешевела – скидки доходят до 10 000 рублей
21
Assassin's Creed Valhalla устранит главную проблему серии, снижающую производительность ПК-версий игры
15
Возможную карту GTA VI слили на Reddit
6

Популярные статьи

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
16
Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа
25
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
46
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Лучшие видеокарты осени – выбираем оптимальную модель на любой кошелёк для настоящих геймеров
6
Обзор игры MotoGP 20
3
Аналитики спрогнозировали сроки снижения цен на iPhone 12
3
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
02:17
А что не так с этим именем?
Отечественный экшен 9 Monkeys of Shaolin поступил в продажу
Гусейн Гаджиев
02:14
Заглот всегда на первом уон туда вклеен
Иней в Пуэрто-Рико: GeForce RTX 3090 на частоте 2430 МГц заняла второе место в GPUPI 1B
Александр Еремеев
02:14
Со времен дюны-2 из начала 90-х обещают нормальный компьютерный интеллект в стратегиях.
Разработчики Stronghold Warlords поведали об улучшенном ИИ в игре
Haustmyrkr
02:11
Хрюкни
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
Haustmyrkr
02:10
Галоперидола пачку возьмёшь, шизло.
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
Ацкий Сотона
02:09
Вот молодец - тебе и таким как ты , большое спасибо , и будете покупать мидлы ценой 150-200 долларов , за 1000+ как вам это нравится , с дозированным прогрессом , с запланированным устареванием и про...
Новая видеокарта из магазина или проверенный ветеран с барахолки - тест RX 5500 XT против RX 580 от Benchmark
Anna Stroser
02:07
асрок и гигобайт отборный мусор - вотето новость
Ищем оптимальную материнскую плату под Ryzen 5600Х - тест VRM плат на чипсете B550 до 160$ от Hardware Unboxed
Гусейн Гаджиев
02:06
Особенно в рашке
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
Гусейн Гаджиев
02:06
Какой растраты ты что думаеш 90%поьегут покупать и наидио на 1660 и 1660 полымет бабло а не на 3080
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
Гусейн Гаджиев
02:04
Мне по хер что АМД что Интел что какой другой выкатит на рынок главное качество и цена приемлемая а не за кусок тексталитв завернутого в ыалгу по 1000 $отлавать за возможность игры поиграть
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем