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Данные AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X появились в базе SiSoftware - сравнение результатов с Ryzen 3000

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До выхода процессоров нового поколения AMD Ryzen 5000 остаётся чуть больше двух недель, но первые инженерные и обзорные экземпляры уже начинают появляться на веб-базах с тестами. Сетевой детектив TUM_APISAK обнаружил в базе данных SiSoftware результаты тестирования ожидаемых процессоров AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X. 

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Все тесты проводились на  материнской плате MSI MEX X570 UNIFI.  К сожалению, в тесте нет никаких данных о тактовой частоте оперативной памяти, которая зачастую оказывает крайне сильное влияние на итоговую производительность процессоров семейства Ryzen. Ниже представлены все результаты тестирования и сравнительные таблицы производительности, где новинки противопоставляются моделям предыдущего поколения Ryzen 3000.
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В случае всех трёх процессоров можно наблюдать солидную прибавку производительности как по показателю Processor Arithmetic (в среднем 15-20%), так и по показателю Processor Multi-Media (в среднем 25-30%). Это вполне соответствует заявлениям AMD об увеличенной на 20% производительности архитектуры Zen3. На полках магазинов новые CPU от AMD должны появиться 5 ноября 2020 года.


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t-dirt
15:50
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t-dirt
15:47
про медленнее не будь так уверен. у рокетов сильно возрос кэш и частоты ядра.
Данные AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X появились в базе SiSoftware - сравнение результатов с Ryzen 3000
t-dirt
15:44
сокет 1700 рассчитывают пока на 3 поколения. а вот амд уже после вермееров рассчитывает как раз поменять сокет.
Данные AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X появились в базе SiSoftware - сравнение результатов с Ryzen 3000
t-dirt
15:43
ёксель! какая нафиг сандра?? где результаты в таком любимом красными синем бенче?
Данные AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X появились в базе SiSoftware - сравнение результатов с Ryzen 3000
warmuza
15:39
Это пустые обещания, ничего ещё не работает.
Вышло первое крупное обновление ClockTuner for Ryzen 1.1 (CTR 1.1) для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2
ACDCOVER
15:36
Ничего, штеуд скоро новый сокет запилит, потом ещё сокет запилит и ещё сокет запилит. Голубым хомячкам надо больше сокетов 😁
Данные AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X появились в базе SiSoftware - сравнение результатов с Ryzen 3000
wwr222
15:36
Цены сравнивают в одном месте.Но продолжайте фанатеть
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