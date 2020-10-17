Данные AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X появились в базе SiSoftware - сравнение результатов с Ryzen 3000
До выхода процессоров нового поколения AMD Ryzen 5000 остаётся чуть больше двух недель, но первые инженерные и обзорные экземпляры уже начинают появляться на веб-базах с тестами. Сетевой детектив TUM_APISAK обнаружил в базе данных SiSoftware результаты тестирования ожидаемых процессоров AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X.
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Все тесты проводились на материнской плате MSI MEX X570 UNIFI. К сожалению, в тесте нет никаких данных о тактовой частоте оперативной памяти, которая зачастую оказывает крайне сильное влияние на итоговую производительность процессоров семейства Ryzen. Ниже представлены все результаты тестирования и сравнительные таблицы производительности, где новинки противопоставляются моделям предыдущего поколения Ryzen 3000.
В случае всех трёх процессоров можно наблюдать солидную прибавку производительности как по показателю Processor Arithmetic (в среднем 15-20%), так и по показателю Processor Multi-Media (в среднем 25-30%). Это вполне соответствует заявлениям AMD об увеличенной на 20% производительности архитектуры Zen3. На полках магазинов новые CPU от AMD должны появиться 5 ноября 2020 года.
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