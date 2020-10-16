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Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed

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В свете скорого выхода линейки процессоров Ryzen 5000 многие владельцы актуальных материнских плат платформы AM4 на чипсете B450 предстали перед непростой дилеммой: стоит ли обновляться на более новую модель на базе B550 иле же остаться на уже имеющейся плате? Специалисты с канала Hardware Unboxed решили разобрать все преимущества более свежего чипсета, а заодно протестировать VRM популярных материнских плат обеих поколений.

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Первым делом стоит отметить, что более старые материнские платы получат столь желанную поддержку новейших процессоров гораздо позже чем представители чипсетов В550/Х570. Их выход ожидается лишь в январе 2021 года. Другим немаловажным преимуществом B550 является поддержка PCIe 4.0. Вот только поддержка эта обеспечивается не за счёт чипсета (который не сильно отличается от B450), а за счёт процессоров, начиная с линейки Ryzen 3000. Изначально даже некоторые платы на В450 имели  возможность поддержки PCIe 4.0, но затем эту возможность прикрыли.

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К тому же эта поддержка распространяется лишь на слоты PCI-Express x16 для видеокарт и M.2 для сверхбыстрых накопителей. Современные видеокарты с большим объёмом видеобуфера не получат серьёзных преимуществ от PCIe 4.0. К примеру, RTX 3090 получает от него лишь пару дополнительных кадров (около 3%). 

То же самое касается и твердотельных накопителей, которые получают серьёзный буст производительности от PCIe 4.0 в бенчмарках, а в игровых задачах выступают на равных со своими более доступными аналогами.

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Ещё стоит упомянуть о количестве линий PCIe, доступных для использования самим чипсетом. В случае с B450 это 8 линий PCIe 2.0, а B550 - 10 линий PCIe 3.0, что несомненно сказывается на пропускной способности и позволяет использовать более быстрое сетевое оборудование. Однако, это предполагает дополнительные траты и не будет использоваться большинством пользователей.

Что же касается VRM, то большинство моделей В550 оснащены куда более продвинутыми системами питания, чем их предшественники. Но у этого есть и обратная сторона в виде существенно возросших цен. Если MSI B450 Tomahawk Max стоила около 110-120$, то MSI MAG B550 Tomahawk имеет цену уже в 180$. В тестах новые платы показывают себя с лучшей стороны, но значение это имеет лишь с топовыми моделями процессоров, вроде 12-ядерника Ryzen 3900Х с включённой функцией авторазгона PBO.

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При этом, добавив дополнительный обдув зоны VRM можно добиться вполне приемлемых температур и на В450 платах. Если же вы планируете брать 6 или 8-ядерный Ryzen 5000, то разницы вы и вовсе не заметите.

Выводы следующие: если вы уже являетесь обладателем платы на B450 чипсете, используете компьютер преимущественно для игр, а в качестве нового процессора хотите Ryzen 5600X/5800X, то смысла в апгрейде для вас почти нет. B550 подходит для тех, кто собирает компьютер с нуля и хочет ставить в него 12 и 16-ядерные CPU в разгоне, используемые в тяжёлых рабочих задачах.

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Ну ну ))) а Ничего что линии pci-e давно "из камня" идут ?)
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ProGaMeEXT
02:07
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indieeugene
02:03
Корней Тарасов?
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
xenomorph1024
02:00
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