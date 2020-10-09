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Буквально несколько часов назад AMD официально анонсировала новое поколение настольных процессоров Ryzen, в основу которых легла архитектура Zen 3. Хотя компания рекомендует приобретать материнские платы на базе наборов системной логики X570 и B550, предоставляющие максимальный уровень удобства в дуэте с процессорами Ryzen 5000, «красная команда» держит своё слово, информируя широкую компьютерную общественность о доступности новых версий BIOS для плат на основе чипсетов 400-й серии, в которых будет реализована поддержка новых CPU.

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Источник изображения: AMD

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Официальный представитель AMD на страницах популярного ресурса Reddit сообщает, что компания уже начала предоставлять своим партнёрам новый программный код, необходимый для реализации поддержки Ryzen 5000 платами на базе наборов системной логики X470 и B450, поэтому первые бета-версии BIOS можно ожидать уже в начале января 2021 года, в зависимости от расторопности конкретного производителя.

Скачать новую прошивку можно будет непосредственно с официального сайта вендора, однако перед обновлением стоит проверить список поддерживаемых процессоров, в котором могут отсутствовать более старые модели, освободившие своё место для Ryzen 5000, в результате чего использовать некоторые CPU более будет невозможно, а также убедиться в совместимости ПО с новой моделью.

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Кроме того, AMD напоминает, что поддержка процессоров на базе Zen 3 для материнских плат на базе чипсетов 400-й серии станет «лебединой песней»: продукты с более новой архитектурой потребуют замены системной платы.