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Поддержка настольных процессоров Ryzen 5000 материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии станет доступна с января следующего года

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Буквально несколько часов назад AMD официально анонсировала новое поколение настольных процессоров Ryzen, в основу которых легла архитектура Zen 3. Хотя компания рекомендует приобретать материнские платы на базе наборов системной логики X570 и B550, предоставляющие максимальный уровень удобства в дуэте с процессорами Ryzen 5000, «красная команда» держит своё слово, информируя широкую компьютерную общественность о доступности новых версий BIOS для плат на основе чипсетов 400-й серии, в которых будет реализована поддержка новых CPU.

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Источник изображения: AMD

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Официальный представитель AMD на страницах популярного ресурса Reddit сообщает, что компания уже начала предоставлять своим партнёрам новый программный код, необходимый для реализации поддержки Ryzen 5000 платами на базе наборов системной логики X470 и B450, поэтому первые бета-версии BIOS можно ожидать уже в начале января 2021 года, в зависимости от расторопности конкретного производителя.

Скачать новую прошивку можно будет непосредственно с официального сайта вендора, однако перед обновлением стоит проверить список поддерживаемых процессоров, в котором могут отсутствовать более старые модели, освободившие своё место для Ryzen 5000, в результате чего использовать некоторые CPU более будет невозможно, а также убедиться в совместимости ПО с новой моделью.

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Кроме того, AMD напоминает, что поддержка процессоров на базе Zen 3 для материнских плат на базе чипсетов 400-й серии станет «лебединой песней»: продукты с более новой архитектурой потребуют замены системной платы.

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amd zen 3 b450 x470 ryzen 5000
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02:09
Зачем вам этот калорифер, ждите интел на 10ни, еще года 2 осталось.
Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
freedom1
02:08
2080Ti уже не актуальна в тестах.
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Стенли Твидл
02:07
а нафига? ipc 19 % интуль с их 1-3 % на кладбище вертится.
Планка в 5 ГГц для процессоров Ryzen 5000 могла быть покорена, но в конечном итоге AMD передумала
Daimler
02:07
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Anna Stroser
02:06
ниче ждуны будуть 3060ти ждать и прочие виртуалы))
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Виктор Коротких
02:04
А это более дорогой бп, куллер, ну и материнка ее абы какая.
Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
Виктор Коротких
02:03
Биосы завезти в январе 2021 обещали для b450.
Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
император синежoпых
02:03
То есть достаточно было сделать алюминевый брусок в 2 раза больше, чтобы не ставить жужжалку Интересно, и много они сэкономили в первый раз
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