AMD дарит покупателям Ryzen 5000/3000XT одну из самых ожидаемых игр 2021 года - список CPU и подробности акции
AMD уже давно приняла на вооружение практику объединять свою продукцию в бандлы с ожидаемыми и громкими игровыми релизами. Для покупателей это отличная возможность получить приятный бонус к приобретённой видеокарте или процессору. И с выходом Ryzen 5000 красные вновь собираются провернуть подобный трюк.
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На сей раз наживкой на крючке станет горячо ожидаемый шутер Far Cry 6, который без всякого сомнения станет одной из главных игр 2021 года. Начиная с 20 октября при покупке AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X или Ryzen 7 5800X вы получите бесплатную копию этой игры для сервиса Uplay. Кроме того, в комплект также входят некие внутриигровые предметы для Far Cry 6, подробности о которых названы не были.
Вместе с тем, не будут обделены и пользователи, предпочитающие покупать модели семейства Ryzen 3000XT. Специально для них действует отдельная акция "Equipped to Win", в рамках которой покупатели Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT также смогут получить собственную копию Far Cry 6. Полные условия акции можно найти на официальном сайте AMD (последние две акции за 4 квартал 2020 года). Партнёрами данной акции в РФ стали такие магазины как Citilink, DNS, Онлайн трейд и OLDI.
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