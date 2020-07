Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Спорам о том, подходят ли геймпады для игры в шутеры уже не один десяток лет. Пользователи консолей убеждают всех в удобстве и простоте управления с геймпада, а адепты клавомыши справедливо указывают на повсеместный автоаим в консольных играх и куда меньшую точность аналоговых стиков по сравнению с мышью. И если быть абсолютно честным, то играть в шутеры с геймпада и впрямь крайне сомнительное удовольствие.

Однако у этой проблемы наконец-то появилось эффективное решение. При помощи специальной программы под названием JoyShockMapper владельцы персональных компьютеров могут превратить свой DualShock 4, Switch Pro Controller, или другой геймпад со встроенным гироскопом в полноценную замену традиционной компьютерной мыши. Важно уточнить, что контроллеры без гироскопа, вроде падов от Xbox 360 и Xbox One для этих целей совершенно не подходят (годится только чудовищно дорогой Xbox Elite Controller). Установив и настроив данный софт можно использовать гироскоп геймпада для более точного прицеливания посредством простого перемещения контроллера в пространстве.

Такой метод прицеливания уже использовался в великолепной Legend of Zelda: Breath of the Wild и получил огромную массу положительных откликов от геймеров, но массовым пока так и не стал. Хотя предпосылки к этому были, ведь ещё контроллеры старенькой PlayStation 3 Sixaxis могли похвастаться функцией отслеживания своего положения в пространстве. Теперь же любой пользователь ПК и подходящего геймпада может опробовать необычный метод управления в привычных для себя играх.

Команда канала Linus Tech Tips протестировала JoyShockMapper в таких популярных играх как DOOM Eternal и Counter-Strike: Global Offensive. В результате они отметили, что данный способ управления в разы превосходит стандартный опыт игры на геймпаде и действительно близок к эталонному прицеливанию с мыши. Хотя добиться действительно впечатляющих результатов им помешало банальное отсутствие привычки и опыта игры с таким методом контроля.

Пока что список поддерживаемых игр невелик, но проект JoyShockMapper на данный момент находится на ранней стадии разработки и количество совместимых тайтлов в будущем будет расти.