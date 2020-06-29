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Совсем недавно известный инсайдер rogame обнаружил в драйверах под операционную систему MacOS 11 «Big Sur» информацию о нескольких ранее неизвестных графических чипах от AMD. В настоящий момент AMD является официальным партнёром Apple, поставляющим графические процессоры для целого ряда устройств компании (Apple MacBook Pro, iMacs, Mac Pro), что влечёт за собой необходимость поставлять драйвера для каждой новой ревизии MacOS, в которых порой могут быть упомянуты даже те продукты, которые ещё не были выпущены.

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Так произошло и в этот раз и в новых драйверах можно найти упоминания как о уже широко известных чипах Navi 21, 22 и 23, так и более интересную новинку под названием Navi 31. Сам rogame считает что это первое упоминание GPU на архитектуре RDNA3. Однако его коллега Игорь Валлосек с сайта igorslab считает что в этой утечке куда больший интерес представляют чипы MI100 и MI200, упомянутые лишь вскользь. Данные решения являются высокопроизводительными серверными чипами, предназначенными для расчётов в области искусственного интеллекта и нейросетей.

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По словам Игоря (ссылающегося на свои собственные источники) MI200 может иметь многочиповую MCM (multi-chip module) компоновку, что роднит её с центральными процессорами семейства Ryzen третьего поколения. Валлосек утверждает, что AMD ещё с 2015 года всерьёз рассматривает идеи внедрения дизайна MCM в свои графические процессоры. К такому выводу его приводит интервью пятилетней давности с Раджой Кодури (в тот момент занимавшим пост главного архитектора Radeon Technologies Group), в котором последний рассказывал о великих преимуществах дизайна MCM в том числе и для графических процессоров.

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Притом, если этот подход сработает в серверном направлении, то AMD может попробовать повторить то же самое и в потребительском сегменте. Так что существует вероятность, что загадочный Navi 31 или его преемник будет использовать сразу несколько графических ядер на одном кристалле для беспрецедентного повышения своей производительности.





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