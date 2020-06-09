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Сегодня вышла новая версия программы мониторинга HWiNFO, в которой появилась новая функция, отслеживающая отклонения в энергопотреблении процессоров AMD Ryzen, которые могут сократить срок службы CPU. Как оказалось, часть производителей материнских плат X570 чипсета без ведома пользователей производит процедуру, схожую с разгоном.

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Дело в том, что процессоры Ryzen полагаются на контроллер VRM материнской платы для телеметрии энергопотребления и регулируют тактовые частоты исходя из этих данных. Производители материнских плат нашли способ обмануть процессор, выставляя намеренно заниженное эталонное значение энергопотребления в AGESA.

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К примеру, если установить это значение на 50% от реального, процессор будет думать, что потребляет вдвое меньше энергии, хотя фактически потребление находится в пределах нормы. В таком случае процессор для повышения тактовой частоты позволил бы себе увеличить энергопотребление вдвое, существенно превысив установленный предел мощности. Конечно в реальности отклонения не столь существенны, но тем не менее подобный метод повышения производительности приводит к увеличению температур CPU и отрицательно сказывается на сроке его службы.

К тому же, в отличие от традиционного разгона это делается втайне от пользователя, у которого до сих пор не было никакой возможности обнаружить подобные манипуляции и отреагировать на них. Впрочем теперь, благодаря новой версии HWiNFO, у вас есть возможность обнаружить подобные махинации в прошивке материнской платы. Для этого скачайте последнюю версию программы, нагрузите процессор при помощи любого многопоточного теста и отследите значение строки CPU Power Reporting Deviation. По спецификациям самой AMD допускаются значения от 95 до 105%.

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