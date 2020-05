Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Бесплатные раздачи продолжаются не только в Epic Games Store. Сегодня игроков решил порадовать сервис IndieGala, начав бесплатную раздачу весьма необычной игры Ascension to the Throne от украинских разработчиков DVS, которая совмещает в себе элементы ролевой игры и пошаговой стратегии. Всё перемещение по миру и взаимодействие с персонажами в ней происходит в режиме от 3-го лица, а во время сражений мы переносимся на отдельную арену, где нам предстоит управлять своим войском в пошаговом режиме. Самыми ближайшими подобными играми можно назвать King's Bounty и Heroes of Might and Magic.

Данная игра примечательна ещё и тем, что имеет очень высокий рейтинг в Steam с 88% положительных отзывов. И к этим положительным отзывам готов присоединиться и ваш покорный слуга. Дело в том, что я являюсь обладателем лицензионных дисков с этой игрой и дополнением к ней, а общее количество моих прохождений перевалило уже за 7 раз. Эта игра обладает некой необъяснимой притягательностью, которая заставляет вас возвращаться к ней снова и снова, даже когда весь игровой мир заучен наизусть.

Я прекрасно отдаю себе отчёт, что Ascension to the Throne очень нишевая игра, которая понравиться далеко не всем, но она определённо заслуживает хотя бы одного шанса. Тем более что сейчас её можно получить не заплатив ни копейки. Для того чтобы забрать игру необходимо авторизоваться в аккаунте IndieGala и добавить игру к себе в библиотеку.