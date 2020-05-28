Стартовала бесплатная раздача отличного гибрида ролевой игры и пошаговой стратегии с очень положительными отзывами в Steam
Бесплатные раздачи продолжаются не только в Epic Games Store. Сегодня игроков решил порадовать сервис IndieGala, начав бесплатную раздачу весьма необычной игры Ascension to the Throne от украинских разработчиков DVS, которая совмещает в себе элементы ролевой игры и пошаговой стратегии. Всё перемещение по миру и взаимодействие с персонажами в ней происходит в режиме от 3-го лица, а во время сражений мы переносимся на отдельную арену, где нам предстоит управлять своим войском в пошаговом режиме. Самыми ближайшими подобными играми можно назвать King's Bounty и Heroes of Might and Magic.
рекламаЯ прекрасно отдаю себе отчёт, что Ascension to the Throne очень нишевая игра, которая понравиться далеко не всем, но она определённо заслуживает хотя бы одного шанса. Тем более что сейчас её можно получить не заплатив ни копейки. Для того чтобы забрать игру необходимо авторизоваться в аккаунте IndieGala и добавить игру к себе в библиотеку.
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