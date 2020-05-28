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Бесплатные раздачи продолжаются не только в Epic Games Store. Сегодня игроков решил порадовать сервис IndieGala, начав бесплатную раздачу весьма необычной игры Ascension to the Throne от украинских разработчиков DVS, которая совмещает в себе элементы ролевой игры и пошаговой стратегии. Всё перемещение по миру и взаимодействие с персонажами в ней происходит в режиме от 3-го лица, а во время сражений мы переносимся на отдельную арену, где нам предстоит управлять своим войском в пошаговом режиме. Самыми ближайшими подобными играми можно назвать King's Bounty и Heroes of Might and Magic.

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Данная игра примечательна ещё и тем, что имеет очень высокий рейтинг в Steam с 88% положительных отзывов. И к этим положительным отзывам готов присоединиться и ваш покорный слуга. Дело в том, что я являюсь обладателем лицензионных дисков с этой игрой и дополнением к ней, а общее количество моих прохождений перевалило уже за 7 раз. Эта игра обладает некой необъяснимой притягательностью, которая заставляет вас возвращаться к ней снова и снова, даже когда весь игровой мир заучен наизусть.

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