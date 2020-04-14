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Десятое поколение десктопных процессоров Intel продолжает вызывать всё больше и больше сомнений. Слитые инсайдером Momomo_Us результаты тестов в бенчмарке Geekbench говорят о довольно скромном приросте производительности по сравнению с Coffee Lake Refresh, а данные о тепловыделении в 224 Вт и вовсе ставят под сомнение успех новинки.

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Теперь же портал wccftech сравнил результаты в Geekbench 10-ядерного десктопного i9-10900F с мобильным процессором для ноутбуков Ryzen 9 4900HS, информация о котором недавно появилась в сети. Судя по утечкам результатов бенчмарка i9-10900F уступил 4900HS в многопоточной производительности, набрав почти на тысячу баллов меньше (29363 попугая против 30339). И это при том, что у Ryzen на 2 ядра меньше, а TDP не превышает 35 Вт. В однопоточной нагрузке i9 ожидаемо обошёл противника, набрав 5747 баллов против 5286.

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Таким образом новинка оказывается в крайне незавидном положении. В многопоточных вычислениях её теснят как десктопные, так и мобильные процессоры AMD, а в производительности на одно ядро она не далеко ушла от 9900k при куда больших энергозатратах. Остаётся лишь уповать на гибкую ценовую политику синего гиганта, ибо только она способна сделать новую линейку процессоров конкурентоспособной.