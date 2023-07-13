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Недавно в одной из новостей Walt Disney всплыла информация, что актёр Джони Депп готов возвратиться к съёмкам "Пираты Карибского моря 6".
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Напомним: Walt Disney оборвал контракт с актёром Джонни Деппом, тогда тот устроил скандал с актрисой Эмбер Херд (Amber Heard). Тогда же прошли слухи, ну а потом и достоверная информация, что актёр был выгнан из фильма «Пираты Карибского моря 6», который должен был выйти на экраны спустя два года, после пятой части. Теперь, когда судебная тяжба закончена и сам процесс судебного разбирательства выиграл Джонни Депп, то он готов снова сняться в шестой части Пиратов, если же Disney пойдёт на его условия.
Сам продюсер Пиратов - Джерри Брукхаймер (Jerry Bruckheimer) давно заявлял, что готов вернуть актёра к его любимой и культовой роли, но только после того как вся ситуация вокруг него уляжется. Также в сети всплывает информация, что студия Disney и Джонни Депп всё же договорились поработать вместе, а это значит, что в скором времени фанаты смогут посмотреть шестую часть знаменитой саги про пиратов и увидеть доблестного Джека Воробья.