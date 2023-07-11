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"Никогда не говори никогда" :стала известна информация о возвращении Капитана Америки в роли Криса Эванса. Но следует отметить: всеми любимый актёр вернётся на экраны не главным героем, а только в камео.
В своём недавнем интервью Крис Эванс дал понять своим фанатам, что совсем скоро они смогут увидеть очередную его роль в образе Капитана Америки. Актёр также дал понять, что он не очень рад возвращению своего персонажа, так как многие сценаристы и режиссёры превращают его появление в сущий балаган, для того чтобы в очередной раз нажиться на образе его героя. Как утверждает сам актёр, его место в команде Мстителей теперь должен занять Энтони Маки, который в свою очередь принял щит Капитана Америки.
Сама дата выхода «Капитан Америка: Дивный новый мир» уже известна, ну а старт на экраны кинотеатров ожидается 26 июля в 2024 году. О самом сюжете известно пока что очень мало, ну а если речь идёт о камео, то фанаты и поклонники скорее всего увидят Капитана Америку в образе старого героя.