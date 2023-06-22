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Совсем недавно Илон Маск написал в своём Twitter канале, что он готов выйти в октагон с самим Цукербергом. Реакцию Цукерберга не пришлось долго ждать, генеральный директор Meta спросил: "Когда и где", на что Маск ответил коротко и ясно «Лас-Вегас, Октагон».
Этим инцидентом сразу же заинтересовались фанаты и профессионалы, и сразу же провели беглый анализ между будущими бойцами: Илон Маск имеет преимущество перед своим оппонентом: он не только обладает более крупной формой и телосложением, но и, как уверяет сам Илон, в далёком детстве, когда он рос в Южной Африке, дрался в жесточайших уличных драках.
В свою очередь оппонент Илона Маска тоже не из хрупкого десятка. Во-первых, Цукерберг намного младше Илона, ему только 39, когда как Маску уже 50. В сентябре 2023 года Цукерберг начал активно заниматься джиу-джитсу, ну а в последствии стал учиться смешанным единоборствам (ММА).
Выйдут ли два знаменитых миллиардера в октагон, покажет время, но если это произойдёт, то этот бой станет самым зрелищным и ожидаемым боем всем времён.