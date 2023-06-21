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iPhone 15: какие плюсы ожидают будущего покупателя

Недавно появилась информация о iPhone, какие новшества ожидают фанатов данной модели
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Согласно новому отчёту, 15 модель получит более модернизированный UWB-чип, для того чтобы обеспечивать более надёжную беспроводную связь. Сам чип-UWB окажется более продвинутым и надёжным, получит гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Чип U1 используется с серии iPhone 11 и во многих продуктах компании, начиная с динамиков HomePod mini и заканчивая смарт-часами Apple Watch.


Помимо всего прочего с обновлениями на девайс будут приходить и различные фишки, которые понравятся многим обладателям iPhone.

Также разработчики рассказали некоторых характеристиках 15 модели: это прежде всего новый обновленный процессор с чипом А16 от iPhone 14 Pro, от 6 гб оперативной памяти, камера с возможностью снимать реалистичное фото и видео 12 МП + 12 МП. Это лишь малая часть того, что в нынешнее время известно, да и в будущем у iPhone 15 будут выходить различные версии, которые будут отличаться от предшественников.

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Всеми этими возможностями современного флагмана пользователи смогут воспользоваться совсем скоро, iPhone 15 увидит свет в сентябре 2023 года.

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