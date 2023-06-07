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Фанаты фильма Константин вот уже на протяжении многих лет ожидают дату выхода второй части. Год назад поклонники получили долгожданную новость о том, что сценаристами и режиссёрами начаты съёмки второй части фильма про Константина, так как же на самом деле продвигаются дела.
В 2005 году была выпущена первая часть фильма про Константина, который несмотря на свой разгульный образ жизни всеми своими силами борется со злом, уничтожает всякую нечисть и демонов, которые вышли прямиком из глубин ада. Данная премьера была положительно принята многими кинокритиками, в том числе и зрителями.
Прошёл ровно год с тех пор как студия DC Studios объявила о продолжении фильма, но как таковых новостей о самих съёмках по-прежнему нет. И вот на днях Лоренцо ди Бонавентура дал интервью, в котором отметил, что он сам не знает, на каком шаге сейчас они находятся, так как в нынешнее время они находятся над разработкой нового проекта.
Что насчёт второй части фильма про Константина, как отметил сам продюсер, они не забывают о нём. Ну а что касаемо насчёт самого сюжета, то тут тоже нет как таковой информации, будем надеяться, что вторая часть, если она и выйдет, то сможет завоевать столь же огромную популярность, что и первая часть. Зрителям и многочисленным фанатам остаётся только верить и ждать, что в недалёком будущем они всё же смогут увидеть данную премьеру.