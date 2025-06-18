Mortal Shell доступна на Steam со скидкой 95%
Прямо сейчас на площадке Steam проходит распродажа игры Mortal Shell со скидкой 95% и итоговой ценой в 32 рубля. Акция действует до 22 июня.
Mortal Shell — сложный ролевой экшен в жанре souls sike. Особенности игры: тактические бои, точные анимации, мрачная атмосфера. Ключевая механика это использование оболочек. Игра получила смешанные оценки критиков и игроков.
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