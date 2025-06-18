Прямо сейчас на площадке Steam проходит распродажа игры Mortal Shell со скидкой 95% и итоговой ценой в 32 рубля. Акция действует до 22 июня.

Mortal Shell — сложный ролевой экшен в жанре souls sike. Особенности игры: тактические бои, точные анимации, мрачная атмосфера. Ключевая механика это использование оболочек. Игра получила смешанные оценки критиков и игроков.