Вышла Wanderstop, приключенческая игра о бывшей воительнице, открывшей чайную, от геймдиректора The Stanley Parable.

Студия Ivy Road выпустила Wanderstop — необычный приключенческий проект, в котором игрокам предстоит взять на себя роль бывшей воительницы, неожиданно ставшей хозяйкой чайной. Геймдиректором игры выступил Дейви Ридин, известный как один из авторов культовых проектов The Stanley Parable и The Beginner’s Guide.

Сюжет Wanderstop повествует о девушке по имени Альте, воительнице, которой пришлось покинуть поле боя и начать новую жизнь в уединённом чайном домике, расположенном в загадочном и волшебном лесу. Однако Альте нелегко приспособиться к мирной жизни. Несмотря на тишину и покой, героиня скучает по былым приключениям и не готова к размеренному образу жизни.

Игровой процесс сосредоточен на управлении чайной. Игрокам предстоит выращивать и собирать ингредиенты, готовить разнообразные напитки и угощать путников, которые за чашечкой чая будут делиться своими историями и жизненными наблюдениями. Кроме того, игроки смогут персонализировать чайный домик, выбирая мебель, декор и другие элементы, чтобы придать заведению уникальный стиль. На данный момент Wanderstop доступна для приобретения в Steam (по цене 989 рублей с учётом скидки), а также на игровых консолях PS5 и Xbox Series за 25 долларов США.