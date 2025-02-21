В новом игровом режиме «Рейд на башню» для Dying Light 2 Stay Human игроки смогут погрузиться в мир, где они не управляют привычным героем Эйденом Колдуэллом. Вместо этого они могут выбрать одного из четырёх уникальных персонажей, символизирующих разные классовые архетипы: Танк, Боец, Рейнджер и Специалист. Каждый из них обладает собственным набором умений, что добавляет разнообразия в игровой процесс.

Игроки могут собрать команду из менее чем четырёх участников или попробовать свои силы в одиночку. «Tower Raid» предлагает три уровня сложности: «Быстрый», «Нормальный» и «Элитный», каждый из которых влияет на продолжительность игрового сеанса. Каждое прохождение генерируется случайным образом, предоставляя непредсказуемые комбинации этажей и заданий, что делает каждую попытку уникальной. Также в этом режиме была введена новая система прогресса, которая поощряет игроков за настойчивость. После каждой неудачной зачистки игроки получают доступ к новым навыкам и снаряжению, что повышает шансы на успех в следующих попытках. В центре «Рейда на башню» находится торговец по имени Солу, который предлагает эксклюзивные награды, такие как костюм «Офисный день», кинжал «Куай» и пистолет с глушителем.

Несмотря на запуск «Tower Raid», разработчики из Techland активно собирают отзывы игроков через различные каналы, такие как социальные сети, Discord и Reddit. Также планируется создать специальный опрос, чтобы получить идеи от сообщества. Команда разработчиков намерена продолжать поддерживать Dying Light 2 Stay Human и в дальнейшем, даже с учётом анонсированного выхода спин-оффа Dying Light: The Beast летом этого года. В течение 2025 года игра получит множество обновлений, среди которых планируются улучшения кооперативного режима, системы подбора игроков, расширение поддержки пользовательских карт, добавление новых персонажей для «Tower Raid», нового огнестрельного и холодного оружия, а также доработка пролога и графические улучшения.