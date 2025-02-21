Возрождение Хэнкока: Новый Поворот Супергероя.
Уилл Смит объявил о начале работы над сиквелом супергеройского фильма «Хэнкок», вышедшего в 2008 году. В ходе онлайн-интервью актер поделился, что ознакомился с «очень интересной» концепцией продолжения и подтвердил приглашение Зендаи исполнить одну из главных ролей.
Первоначальный фильм повествовал о бессмертном супергерое Джоне Хэнкоке, страдающем амнезией и алкогольной зависимостью. В ходе событий он узнает правду о своем прошлом и связи с женщиной по имени Мэри, роль которой исполнила Шарлиз Терон.
Поклонники предполагают, что героиня Зендаи может быть дочерью Хэнкока, унаследовавшей его сверхъестественные способности. Пока неизвестно, примет ли участие в проекте Шарлиз Терон, однако ранее она выражала заинтересованность в возвращении к роли Мэри. На данный момент «Хэнкок 2» находится на начальной стадии производства, но участие звезд такого уровня внушает оптимизм по поводу амбициозности проекта.
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