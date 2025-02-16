В рамках этого сотрудничества в игру Stellar Blade будут интегрированы новые игровые персонажи и уникальные элементы, заимствованные из вселенной Nikke: Goddess of Victory.

Студия Shift Up анонсировала сотрудничество между своей игрой Stellar Blade и популярной мобильной игрой Nikke: Goddess of Victory. В рамках этого кроссовера поклонники могут ожидать появления новых персонажей и уникальных элементов из вселенной Nikke, которые будут интегрированы в Stellar Blade. Это событие создает интригующую возможность для расширения игровых механик и углубления сюжетной линии, что определенно порадует фанатов обеих игр.





Релиз Stellar Blade на платформе PC запланирован на лето 2025 года. Хотя точная дата выхода пока не определена, игроки с нетерпением ждут дальнейших обновлений и подробностей. В настоящее время доступен краткий тизер, демонстрирующий новые функции и возможности, которые появятся в игре, а также повышающий интерес к контенту. Ожидается, что это сотрудничество станет значимым событием для поклонников, предлагая разнообразные новшества и расширяя границы игровых вселенных.

Пользователи уже могут ознакомиться с официальной страницей игры на платформе Steam, где имеется возможность добавить Stellar Blade в свой список желаемого. Это позволит оставаться в курсе всех важных обновлений и новостей о проекте. С учетом активного интереса к кроссоверу и анонсированному релизу, поклонники с нетерпением ждут новых деталей, которые будут поступать по мере приближения даты выхода игры.